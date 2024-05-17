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İzmir Ekonomi Üniversitesi Gençlerle Buluşuyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Gençlerle Buluşuyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi, reklamcılık, tasarım, iletişim gibi birçok farklı sektörden uzman isimleri gençlerle buluşturacak bir festival düzenliyor. Festival, 21-22 Mayıs tarihlerinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleşecek.

17.05.2024 12:14  Güncelleme: 12:17
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İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ), reklamcılık, tasarım, iletişim gibi birçok farklı sektörden uzman isimleri gençlerle buluşturacağı festival için geri sayım başladı. Festival, 21-22 Mayıs tarihlerinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleşecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, gençler için önemli bir festival düzenliyor. Reklamcılık, tasarım, iletişim gibi birçok farklı sektörden uzman isimlerin konuk olacağı; ideathon, atölyeler, paneller ve yarışmalarla coşkunun hiç düşmeyeceği festival, 21-22 Mayıs tarihlerinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleşecek. Üniversitenin internet sitesi üzerinden kayıt yapılarak katılımın ücretsiz sağlanacağı festival, saat 09.30'da ideathon ile başlayacak. Bu eğlenceli maraton, katılımcılara yeteneklerini gösterebilecekleri yeni fikirler üretme fırsatı sunacak. Gençlere yönelik bir başka eğitiminde ise başarılı bir iletişim stratejisi oluşturmanın detayları anlatılacak. Bu eğitimde; hedef belirleme, etkili iletişim kanallarının keşfi ve hedef kitle analizi gibi konular, İzmirli gençlerle paylaşılacak.

İEÜ İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden öğretim üyelerinin yanı sıra dijital içerik üreticileri; Can Sungur ve Ozan Sihay'ın da katılacağı festivalin ikinci gününde, İzmir Reklamcılar Derneği iş birliğiyle düzenlenecek 'Yetenek Avı' etkinliği, reklamcı olmak isteyen gençlere sektördeki önemli isimlerle tanışma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı sunacak. Festivale katılan gençler, ustaların bir araya geldiği özel oturumlarda, sektörün keşfetme ve geleceğini anlama şansı yakalayacak.

Öte yandan festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde, Türkiye ile Avrupa Birliğinin finanse ettiği, İEÜ tarafından; Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Vakfı ortaklığıyla yürütülmekte olan 'Create in İzmir' projesi kapsamında düzenlenecek.

İEÜ KREA Müdürü Dr. Gözde Çeviker, gençleri festival coşkusuna ortak olmaya davet ederek, "Festivaldeki sunumlar, paneller ve atölye çalışmaları, gençlerimizin kariyer planlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacak. Üniversitemiz bünyesinde 10 yıldır faaliyetlerini sürdüren İEÜ KREA'nın öncülüğünde düzenlenecek festivalimiz, bölgemizdeki tüm paydaşları bir araya getirmesi ve yeni iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlaması açısından da oldukça değerli. Geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizin kapsamını bu yıl daha da geliştirdik. EGİAD, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin festivalimize çok büyük destekleri oldu" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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