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İzmir Halkapınar-Otogar metrosu için 11. yılda 3 bin TL bütçe ayrıldı - Son Dakika
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İzmir Halkapınar-Otogar metrosu için 11. yılda 3 bin TL bütçe ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 10 yıl önce İzmir'de yapmayı vaat ettiği Halkapınar-Otogar metrosu için 11. yılda 3 bin TL bütçe ayrılmasına tepki gösterdi. Aslanoğlu, AKP iktidarının İzmir'e olan sevgisinin bu kadar olduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iktidara çağrıda bulunduğunu ve CHP İzmir İl Başkanı olarak konuya ilişkin açıklama yaptığını ifade etti.

İzmir Halkapınar-Otogar metrosu için 11. yılda 3 bin TL bütçe ayrıldı
16.01.2024 - 23:31,
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 10 yıl önce İzmir'de yapmayı vaat ettiği Halkapınar-Otogar metrosu için 11. yılda 3 bin TL bütçe ayrılmasına tepki gösterdi. Aslanoğlu sosyal medya hesabından, "AKP iktidarı, daha kazma vurmadığı projeye bu yıl 3 bin lira kaynak ayırdı. İşte AKP'nin İzmir'e olan sevgisi, yatırımı bu kadar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkapınar-Otogar metrosu için 10 yıldır hiçbir adım atmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'nın kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre ise Bakanlık bütçesinden metro hattının yapımına bu yıl da yalnızca 3 bin TL ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Yapamıyorlarsa bıraksınlar, bari biz yapalım" diyerek iktidara çağrıda bulunurken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da konuya ilişkin açıklama yaptı.

"HAYALLER İZMİR'DE İKTİDAR, GERÇEKLER METROYA 3 BİN LİRA KAYNAK"

X (Twitter) hesabı üzerinden açıklamada bulunan Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük reklamlar ve söylemlerle İzmir Halkapınar-Otogar metrosunun yapımını üstlendiğini anlatan AKP iktidarı, daha kazma vurmadığı projeye bu yıl 3 bin lira kaynak ayırdı. İşte AKP'nin İzmir'e olan sevgisi, yatırımı bu kadar. AKP iktidarı İzmir'deki toplam 10 ayrı projeye, 1.000 lira ila 5.000 lira arasında bütçe ayırmış. İzmirlinin aklıyla dalga geçmektir bu. Bu İzmir'e şaşı bakmak, bedel ödetmektir. Takdir İzmirlilerindir. Hayaller İzmir'de iktidar, gerçekler metroya 3 bin lira kaynak"

Aslanoğlu'nun paylaşımda, AKP iktidarının İzmir'deki projelere ayırdığı bütçelerin listesini de yer aldı. Listede yer alan projeler şöyle:

- Halkapınar-Otogar metro projesi için 3.000 TL

- Ödemiş- Kiraz demiryolu ÇED - Etüt - Proje müşavirlik kontrollük yüksek standartlı 30 kilometrelik demiryolu çalışmaları için 1.000 TL

- Selçuk-Ortaklar yeni demiryolu ve 2'nci hat yapımı çalışmaları için 1.000 TL

- İzmir Liman Modernizasyonu bakım, onarım, inşaat, makine, teçhizat, rıhtım bakım onarımı, üstyapı çalışmaları için 5.000 TL

- 1019 numaralı rıhtımların ötelenmesi 1.000 TL

- Liman yaklaşım kanalının taranması için 1.000 TL

- Konteyner molü inşaatı için 1.000 TL

- Liman sahasının ve çevresinin rehabilitasyonu 1.000 TL

- Makine teçhizat rıhtım bakımı, onarımı, tarama, üstyapı çalışmaları için 1.000 TL

- Urla Çeşme Devlet Yolu için 11 kilometrelik bask, 37 kilometrelik by bsk çalışmaları için 1.000 TL.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir Halkapınar-Otogar metrosu için 11. yılda 3 bin TL bütçe ayrıldı - Son Dakika


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