İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

İzmirli başkanlar, örnek teşkil eden başarılı sosyal belediyecilik çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, Türk siyasetinde başarılı kadın politikacıların sayısının artmasının önemine vurgu yaparak, Başkan Çalkaya ve Başkan Erdoğan'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN