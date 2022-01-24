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İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika

İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

24.01.2022 17:20
İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

İzmirli başkanlar, örnek teşkil eden başarılı sosyal belediyecilik çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, Türk siyasetinde başarılı kadın politikacıların sayısının artmasının önemine vurgu yaparak, Başkan Çalkaya ve Başkan Erdoğan'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

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İlkay Girgin Erdoğan, Özlem Çerçioğlu, Fatma Çalkaya, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in kadın başkanları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Son Dakika
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