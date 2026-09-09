İzmir\'in kurtuluşunun 104. yılında atlı süvariler Kordon\'da vatandaşlarla buluştu

(İZMİR) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Atlı Süvari Birlikleri, kent merkezinde gerçekleştirdikleri geçişle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İzmir'in kurtuluşunun simge günlerinden 9 Eylül'ün 104. yıl dönümü, kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama programı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Atlı Süvari Birlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket ederek 1. Kordon üzerinden Gündoğdu Meydanı yönünde ilerledi.

Kordon'da süvari birliklerinin geçişini görmek isteyen vatandaşlar, süvarileri alkışlarla karşıladı. Geçiş sırasında askerler de vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Askerlerin uzattığı bayrakları alan çocuklar ve vatandaşlar süvari birlikleriyle bol bol fotoğraf çekti. Atlı Süvari Birliklerinin tarihi üniformalarıyla gerçekleştirdiği geçiş, 9 Eylül kutlamalarına renk kattı.

Yaklaşık yarım saat süren etkinliği torunuyla takip eden Aygül Kaplan, 9 Eylül'ün kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bugün İzmirimiz'in kurtuluşu. Bizim hürriyetimiz, her şeyimiz bugüne bağlı. Çok güzel bir gün. Seviyoruz ki geldik. Torunumu da getirdim; görsün, anlasın diye. Her şey çok güzel" dedi.

Kutlamalara katılan Varol Kaplan da Afyonkarahisar'dan geldiğini ve 9 Eylül'ün gururunu yaşadığını ifade ederek, "Cumhuriyetin doğduğu topraklardan geliyorum. Afyonkarahisarlıyım. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un başladığı yerden geliyorum. Bugün de 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümündeyiz. Çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah bir daha böyle bir Kurtuluş Savaşı yaşamayız" diye konuştu.

Atlı birliklerin geçişini izlemek için alana gelen Nadide Çakmak ise kutlamalara katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bugün İzmir'in kurtuluşu. Atlı birliklerin gösterilerini görmek için geldim. Güzel bir gün" dedi.

Bayındır'dan kutlamalara katılan Mehmet Otuzbir de 9 Eylül dolayısıyla gurur duyduğunu ve süvari birliklerini ilk kez izlediğini belirterek, "Çok güzel bir ortam. Atalarımızın bize bıraktığı en güzel günlerden biri. Çok gurur duyuyorum. İzmir'le, Bayındır'la, Ege'yle gurur duyuyorum. Süvari birliklerini ilk defa gördüm. Gerçekten çok beğendim, çok sevdim" diye konuştu.

Kutlamaları ailesiyle takip eden Uğur Okur da 9 Eylül coşkusunu her yıl yaşamaya çalıştıklarını ve bu duyguyu kızına aktarmayı önemsediğini ifade ederek, "Bu coşkuya ortak olmaya geldik. Gururumuz her zaman çok büyük. Her sene kızımla beraber burada olmaya çalışıyoruz. Geçmişimizle ve İzmir'in kurtuluşuyla gurur duyuyoruz. Motivasyonumu kızıma borçluyum. Onun için, onun yetişmesi için buradayız. O da bizim gibi yetişsin diye tüm çabamız" ifadelerini kullandı.