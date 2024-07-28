İzmir Karabağlar'da Orman Yangını

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(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Karabağlar İlçesi Kavacık Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 17.18'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk müdahaleyi yaptı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.