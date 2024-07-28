İzmir Karabağlar'da Orman Yangını - Son Dakika
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İzmir Karabağlar'da Orman Yangını

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

28.07.2024 19:00
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(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Karabağlar İlçesi Kavacık Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 17.18'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk müdahaleyi yaptı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Karabağlar'da Orman Yangını - Son Dakika

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