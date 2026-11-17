İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Onur Şafak, umre ibadetini yerine getirmek üzere oğlu Özgür'ü de yanına alarak motosikletiyle kutsal topraklara gitti. Maceralı yolculukta 7 bin kilometre yol kateden Şafak, 4 günde kutsal topraklara ulaşmayı başardı. Güzergah üzerindeki ülkelerin tarihi ve turistik noktalarını da ziyaret eden baba-oğul, kutsal topraklarda umre ibadetlerini yerine getirdi.

Yolculuklarını anlatan 38 yaşındaki Onur Şafak Çelik, oğlunun umreye gitme isteği üzerine motosikletle yola çıktıklarını ve unutulmaz hatıralar biriktirdiklerini ifade etti. Yol boyunca büyük misafirperverlik gördüklerini belirten Çelik, Reyhanlı'dan Suudi Arabistan'a kadar yemek için hiç para ödemediklerini söyledi. Oğluyla gerçekleştirdiği yolculuğun kendilerine özgüven kazandırdığını vurgulayan Çelik, ilerleyen yıllarda kızıyla da umreye gitmeyi hedeflediğini dile getirdi. Oğlu Özgür Ulaş ise yaşadığı deneyimi hiç unutmayacağını belirterek, umreye gitmek isteyen herkesin kutsal topraklara ulaşmasını istediğini söyledi.

"Gidişimiz toplam 4 gün sürdü"

Oğluyla birlikte motosikletle umreye gitmeye karar verdiklerini belirten Onur Şafak Çelik, "Biz zaten oğlumla birlikte motosiklet kullanıyoruz. Hem yol yapmak hem de anlamlı bir yolculuğa çıkmak istedik. Oğlumun da umreye gitme hevesiyle birlikte böyle bir yolculuğa karar verdik. Normalde buradan 3 veya 8 saatlik bir yolculuğa çıksak gerçekten çok zor gelebilir. Ancak nedense bu yolculukta hiç öyle bir şey olmadı. Gidişimiz toplam 4 gün sürdü" dedi.

Yolculuk boyunca farklı ülkeleri ve tarihi yerleri ziyaret ettiklerini belirten Çelik, "İnanın, bütün yollar öyle güzel açıldı ki çok güzel insanlarla karşılaştık. İyi ki de bu yolu tercih etmişiz. Giderken Suriye'den geçtik. Suriye'de Şam'ı, Ürdün'de Ürdün Kalesi'ni gezdik. Dönüşte Petra'yı ziyaret ettik. Arabistan'da Elula Antik Kenti'ni gezdik. Şam'da Emevi Camii'ni ve Selahattin Eyyübi'nin kabrini ziyaret ettik. Şam Çarşısı'nı da gezdik" ifadelerini kullandı.

"Reyhanlı'dan Arabistan'a kadar yemeğe para veremedik"

Yolculuklarının hem kutsal hem de kültürel açıdan önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Benim en unutamadığım olay, bütün insanların bize mükemmel bir şekilde davranması oldu. Türkiye'den geldiğimizi ve umreye gittiğimizi öğrenenler bizi asla ikramsız, yemeksiz göndermediler. Biz yolculuğumuza Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden başladık. Reyhanlı'dan Arabistan'a kadar hiçbir şekilde yemeğe para veremedik. Çünkü hiç kimse buna müsaade etmedi" şeklinde konuştu.

"Efendimizin kabrini en önde ziyaret etmemizi sağladılar"

Mescid-i Nebevi'ye ulaştıklarında büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten Çelik, "Oraya yaklaştıkça insanın içerisindeki sevinç ve heyecan da artıyor. İlk olarak Mescid-i Nebevi'ye gittik. Efendimizin huzurunda namaz kıldık. Sabah namazını da orada kıldık. Hatta sabah namazından sonra askerler bizim Türkiye'den motosikletle geldiğimizi öğrenince bizi o kalabalığın arasından alarak en önde Efendimizin kabrini ziyaret etmemizi sağladılar. Çok güzel bir duyguydu. İnsanlar gerçekten inanamadılar. Öncesinde de böyle bir yolculuk yapacağımıza inanmak istemediler" dedi.

"7 yaşında bir çocukla herkesin cesaret edemeyeceği bir yolculuk"

7 yaşındaki oğluyla böyle bir yolculuğa çıkmanın herkesin cesaret edebileceği bir şey olmadığını ifade eden Çelik, "Tek başıma olsam böyle bir yolculuğa kesinlikle çıkarım. Ancak 7 yaşında bir çocukla böyle bir yolculuğa çıkmak herkesin cesaret edemeyeceği bir şey. Ama inanın, o an Allah size bunun sabrını ve gücünü veriyor. Biz o yolculukta baba-oğul olarak çok ciddi bir özgüven kazandık ve yolda olmanın güzelliğini yaşadık. Biz burada sadece bir yolculuk yapmadık" ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerde yaşayan insanların kendilerine gösterdiği misafirperverlikten etkilendiklerini vurgulayan Çelik, "Farklı ülkelerdeki kardeşliği ve insanların muhabbetini gördük. Bize sofralarını açtılar, dualarında yer verdiler. İlk başta buradan yola çıkacağımıza inanmadılar. 7 yaşında bir çocukla böyle bir yolculuk yapılır mı diye düşündüler. En başta çok yakınımdaki insanlar tepki gösterdi. Ancak oraya gittiğimizi gördüklerinde onlar da sevindi. Bizden fotoğraf ve video istediler. Geri döndüğümüzde ise müthiş bir karşılamayla karşılaştık" diye konuştu.

"Ne kadar zahmet çekiyorsanız rahmeti de o kadar çok oluyor"

Motosikletle gerçekleştirdikleri umre yolculuğunun kendileri için farklı bir anlam taşıdığını belirten Çelik, "Bir şey zorlaşıyor veya gecikiyorsa Rabbimin izniyle mutlaka güzelleşiyordur. Uçağa binip gitmekle böyle bir yolculuk yapmak arasında gerçekten fark var. Ne kadar zahmet çekiyorsanız rahmeti de o kadar çok oluyor. Orada Kabe'yi tavaf ederken, Efendimizi selamlarken ve Ulaş'ın en çok sevdiği yeşil ışıkta koşarken oraların her bir nimetini, her bir güzelliğini çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz" dedi.

"Hedefim kızımla da umreye gitmek"

İlerleyen yıllarda kızıyla da aynı yolculuğu gerçekleştirmek istediğini belirten Çelik, "Kızım şu anda 2,5 yaşında. 5 yaşına geldiğinde onunla da umreye gitmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben bu yolculuğu hiç unutmam"

Motosikletle gerçekleştirdiği umre yolculuğunda unutulmaz anlar yaşadığını belirten 2. sınıf öğrencisi Özgür Ulaş Çelik, "İkinci sınıfa gidiyorum. Adım Özgür Ulaş Çelik. Motosikletle gitmek çok güzeldi. Orada bir sürü insan vardı. Bize çok iyi davrandılar. İlk kez böyle bir yolculuğa çıktık. Orası çok güzeldi. Efendimizi ziyaret ettik. Kabe'de tavaf ettik. Yeşil ışıkta koştuk. Ben bunu artık hiç unutmam. Bana nasip oldu. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

Oğluyla birlikte unutulmaz bir yolculuk gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çelik, "Bir babanın belki de yapabileceği en güzel ve anlamlı yolculuklardan birini gerçekleştirdik. Biz kendi adımıza çok mutluyuz. Bu yolculuk bizim için unutulmaz bir anı olarak kalacak" şeklinde konuştu.