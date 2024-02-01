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İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri 6 dakikada müdahale etti - Son Dakika
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İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri 6 dakikada müdahale etti

İzmir Kemeraltı Çarşısı\'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri 6 dakikada müdahale etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir işyerinde çıkan yangına 6 dakika içerisinde müdahale etti. Dört işyerini etkileyen yangın, 80 kişilik itfaiye ekibinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

01.02.2024 20:14  Güncelleme: 20:36
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir işyerinde çıkan yangına 6 dakika içerisinde müdahale etti. Dört işyerini etkileyen yangın, 80 kişilik itfaiye ekibinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu sabah saat 09: 11'de gelen ihbar üzerine, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir bijuteri dükkanında çıkan yangına müdahale etti. Doğal taş ticareti yapan bir işyerinin alt katında başlayan ve kısa sürede çevredeki işyerlerine de sıçrayan yangına 6 dakika içerisinde müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

Yenişehir Merkez İtfaiye Grubu'ndan bir adet 22 metre merdivenli araç, AKS ambulans aracı, arozözler, endüstriyel araç, köpük transfer aracı ile 80 personelin müdahale ettiği yangın, yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemeye göre, yangının elektrik kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri 6 dakikada müdahale etti - Son Dakika
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