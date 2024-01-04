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İzmir Kemeraltı'nda Milli Kütüphane Caddesi Yenilendi - Son Dakika
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İzmir Kemeraltı'nda Milli Kütüphane Caddesi Yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemeraltı'ndaki altyapı ve üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında düzenlenen Milli Kütüphane Caddesi, rengarenk çiçekler, limon, mandalina ve erguvan ağaçlarıyla donatıldı. Cadde, yeni oturma alanlarıyla da daha kullanışlı hale getirildi.

İzmir Kemeraltı\'nda Milli Kütüphane Caddesi Yenilendi
04.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:10
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Kemeraltı'ndaki altyapı ve üst yapıya yönelik yenileme çalışmaları kapsamında düzenlenen Milli Kütüphane Caddesi'ni yepyeni bir görünüme kavuştu. Cadde, rengarenk çiçekler, limon, mandalina ve erguvan ağaçlarıyla donatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı Çarşısı'nda başlattığı tarihi yenileme projesinin ilk etabı tamamlandı. İlk etapta yer alan Milli Kütüphane Caddesi baştan sona yenilendi ayrıca peyzaj çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşturuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen peyzaj çalışmaları kapsamında yoğun bir geçiş alanı olarak kullanılan cadde yeniden tasarlanarak daha geniş ve ferah bir görünüme kavuştu. Caddenin yeşil alanları yeniden düzenlendi. Alanın daha verimli kullanılması için karşılıklı geçişlere yer verildi. Yeşil alanlardaki bitki seçiminde renk etkisi göz önünde bulundurulurken, dikilen limon, mandalina ve erguvan ağaçları alana ferah bir hava kattı.

YENİ OTURMA ALANLARI

Her gün binlerce yurttaşın kullandığı Milli Kütüphane Caddesi'nde yeni prekast oturma birimleriyle oturma alanları arttırılarak caddenin tamamına yayıldı. İZBETON Kent Mobilyaları Fabrikası'nda üretilen 32 adet bank caddeye takıldı. Beton ve ahşap malzeme seçimleri uzun süre kullanılabilmesi sebebiyle tercih edildi. Yeni görünümüyle Milli Kütüphane Caddesi, yurttaşların keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan oldu.

Kaynak: ANKA
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