İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Dünya Rekoru - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Dünya Rekoru

İzmir Körfezi\'nde Balık Ölümleri Dünya Rekoru

Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin 50 günü geçtiğini belirterek, bunun dünya rekoru olduğunu açıkladı. Körfezin temizlenmesi için gerekli önlemleri vurgulayan Yaşar, arıtma çalışmalarının başlatılması gerektiğini ifade etti.

24.10.2024 10:36  Güncelleme: 10:37
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İzmir Körfezi'nde son aylarda yaşanan balık ölümleri zaman zaman devam ederken, Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, 50 günün üzerinde yaşanan balık ölümlerinin dünya rekoru olduğunu söyledi. Doğan Yaşar, "Bu bir dünya rekoru. Dünyada birkaç günlüğüne olur veya birkaç haftada süreç normale döner. İki olay var; bir arıtmalar çalışacak, bir de o ucube betonlar kırılacak. Arıtmalar zaten çalıştırdıktan sonra 1 yıl içerisinde körfez tekrar maviliğe döner" dedi.

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri bazı bölgelerde hala sürüyor. Körfezdeki ölümlere karşı ise geçtiğimiz günlerde İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulmuş ve acil eylem planı hazırlanmıştı.

"Dünyada böyle bir yok. Körfez iki şekilde temizlenir"

Ciddi manada kokunun da devam ettiği körfezle ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezin temizlenmesi için iki noktaya dikkat çekti.

Doğan Yaşar, "İki olay var; bir arıtmalar çalışacak, bir de o ucube betonlar kırılacak. Arıtmalar zaten çalıştırdıktan sonra 1 yıl içerisinde körfez tekrar maviliğe döner" diye konuştu.

Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, balık ölümlerinin bir dünya rekoru olduğunu da söyledi. 50 günün üzerinde balık ölümlerinin yaşandığını aktaran Prof. Dr. Yaşar, "Dünyada böyle bir şey yok. Dünyada genelde göllerde ölümler olur. İnanılmaz bir şey; yani dünyada ben hiç görmedim. Birkaç günlüğüne olur veya birkaç hafta sonra normal geçer" ifadelerine yer verdi.

"Bilime inanılmıyor, yapılması gereken yapılmıyor"

Doğan Yaşar şöyle devam etti:

"Burada bilime inanmama olayı var maalesef. Belediye bilime inanmıyor. İnanmadığı için de bilimin söylediği şeyleri yapmıyor; yani yapılması gereken olayları yapmıyor. 2002 yılında gördük biz bunu. 2002 yılında bu körfez simsiyahken, arıtmaların çalıştırılmaya başlamasıyla birlikte bir anda masmaviye döndü. 2003 yılında Göztepe'nin bir kısmı da yüzülür hale geldi. Acil eylem planında açıklanan 15 maddeyle ilgisi yok, sadece dediğim iki madde önemli; arıtmalar çalışacak ve o ucu betonlar kırılacak. Başka bir şeye gerek yok." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Dünya Rekoru - Son Dakika

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