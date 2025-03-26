İzmir Mahkemesi\'nden Sinpaş Kızılbük GYO\'ya Hukuki Zafer

Marmaris Belediyesi'nin kestiği cezalar ve aldığı yıkım kararları ile bir süredir gündeme gelen Sinpaş Kızılbük GYO'da devam eden hukuk süreci kapsamında İzmir Bölge İdare Mahkemesi de kararını açıkladı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, E.2024/1105, K.2025/269 sayılı ve 05.03.2025 tarihli kararı ile istinaf talebini kesin olarak red ederek Kızılbük GYO'nun haklı olduğunu hükmetti. Bu kararla, Sinpaş projelerinin hukuka uygun olduğunun kesinlik kazandığı belirtildi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin kararını vermesinin ardından Sinpaş Kızılbük GYO Yönetimi yaptığı açıklamada haklılıklarının bir kez daha kesin olarak ortaya çıktığını belirtti. Yapılan açıklamada "Sayın kamuoyunun da malumları olduğu üzere, Marmaris Belediyesi, Aralık ayından beri şirketimiz aleyhinde bir dizi hukuka aykırı işlem tesis etmekte ve bu işlemlerin gerekçesini projenin imar durum belgesinin Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi olarak göstermekteydi, ancak imar durum belgelerimiz Marmaris Belediyesinin ilgili işlemlerinden evvel Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 2022/27 Esas ve 2024/168 Sayılı kararı ile hukuka uygun bulunmuştu.

Projenin İmar durum belgelerini hukuka uygun bulan, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin 2022/27 Esas ve 2024/168 Sayılı kararı davacılar tarafından istinaf edilmiş bu istinaf talebini inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, E.2024/1105, K.2025/269 sayılı ve 05.03.2025 tarihli kararı ile istinaf talebini kesin olarak reddetmiştir. Böylece bu kararla, proje parselleri olan 2518 numaralı parsel ile 1598 numaralı parselin imar durumlarının hukuka uygun olduğu kesinlik kazanmıştır. Kesinleşmiş yargı kararlarının kesin delil niteliğinde olduğu dikkate alınarak, ilgili idari ve hukuki süreçler dikkatle ve özenle takip edilecektir" denildi. - MUĞLA