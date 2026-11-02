İzmir metro arızasında ESHOT\'un 845 hattı Poligon-Balçova arasında ring yapıyor

İzmir'de metro hattında meydana gelen ekipman arızası nedeniyle seferlerin Evka 3-Poligon ve Narlıdere Kaymakamlık- Balçova istasyonları arasında yapıldığı bildirdi.

İzmir'de metro hattında meydana gelen ekipman arızası sebebiyle seferlerin Evka 3-Poligon ve Narlıdere Kaymakamlık-Balçova istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Arıza ile ilgili Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Metro ulaşımının sağlanamadığı güzergahta, ESHOT'un 845 numaralı Demiryolu Takviye hattı, Poligon'daki Hıfzıssıhha durağı ile Balçova durağı arasında ring seferleri yapıyor. Ayrıca 681 numaralı Fahrettin Altay-Lozan Meydanı hattıyla İnönü Caddesi üzerinden yolcu ulaşımı sağlanmaya devam ediyor. Ekipler, arızanın giderilmesi ve seferlerin normal düzenine dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların işletim saatlerinin sonuna kadar devam edebileceği öngörülüyor. Beklenmeyen bir gecikme yaşanması halinde kamuoyu İzmir Metro'nun resmi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirilecek. Bu süreçte işletim planında ve sefer sıklıklarında ilave düzenlemeler yapılabileceğinden, yolcularımızın istasyon anonslarını ve resmi iletişim kanallarımızdan yapılacak duyuruları takip etmelerini rica ediliyor."