İzmir Mobilya Fuarı 2026'da

(İZMİR)- İzmir Mobilya Fuarı (İZFURNEX), 25–29 Mart 2026 tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek. EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammet Baykal, İZFURNEX ile mobilya ve dekorasyon sektörünün en prestijli buluşma noktalarından biri olma hedefiyle yola çıktılarını söyledi.

İZFURNEX öncesi Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, sektör temsilcileri fuar hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılışında konuşan EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammet Baykal, "Mobilya ve dekorasyon sektörünün en prestijli buluşma noktalarından biri olma hedefiyle yola çıkan İZFURNEX'i, sektörümüzün güçlü paydaşlarının desteğiyle hayata geçiriyoruz. İzmir Mobilyacılar Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere sektör derneklerimizin katkılarıyla düzenlediğimiz bu organizasyon, yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturacak. Bugün Türk mobilya sektörü; 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan, yüzde 80 yerlilik oranına sahip, yıllık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren güçlü bir yapıya ulaşmış durumda. 12 milyar dolarlık üretim hacmimizle, dünyanın sayılı üretici ülkelerinden biriyiz. Bu başarı elbette üreticilerimizin emeğiyle yükseldi; ancak nitelikli ihtisas fuarlarının sektöre kazandırdığı ivmeyi de unutmamak gerekir. İZFURNEX, tam da bu noktada stratejik bir platform olarak konumlanıyor" dedi.

İZFURNEX hakkında da bilgi veren Baykal şunları söyledi:

"Fuar boyunca; oturma gruplarından yatak odalarına, ofis mobilyalarından çocuk ve genç odalarına, bahçe mobilyalarından dekoratif tamamlayıcılara kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Klasikten moderne, minimalden avangarda uzanan bu zenginlik; Türk mobilyasının estetik gücünü ve üretim esnekliğini gözler önüne serecek. Fuar İzmir B Holünde yapacağımız organizasyon için birkaç yer dışında tahsislerimizi tamamladık. 150'nin üzerinde katılımcımız yaklaşık 300 seçkin markası ile alanda olacak. Fuar alanında ilk kez uygulanacak bir çalışma ile ziyaretçiler tüm stantları ziyaret etme imkanı bulabilecek"

"İzmir'in mobilyası; kaliteyi, zarafeti ve yenilikçi ruhu temsil etmektedir"

İZFURNEX İzmir Mobilya Fuarı, şehrimizin üretim gücünü ve tasarım vizyonunu dünya vitrinine taşıyacağını belirten İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç ise "İzmir; tarih boyunca ticaretin, üretimin ve yeniliğin merkezi olmuş güçlü bir liman kentidir. Bugün de mobilya sektöründe sahip olduğu üretim kapasitesi, tasarım kabiliyeti ve ihracat potansiyeli ile uluslararası arenada adından söz ettirmektedir. İZFURNEX, bu gücün somut bir göstergesidir. Bu organizasyon yalnızca bir ticaret platformu değil; aynı zamanda İzmir mobilyasının marka değerini yükselten stratejik bir adımdır. Güçlü esnaf, güçlü birliktelik anlayışıyla hareket ettiğimizde, İzmir Mobilya Fuarı'nın çok daha büyük ses getireceğine ve dünya pazarında kalıcı bir yer edineceğine yürekten inanıyoruz. Küçük esnaf mesleki bilgisini, üretim gücünü ve pazarlama potansiyelini geliştirdiği ölçüde yarınlara güvenle bakabilecek, sektörümüzün geleceği aydınlanacaktır. İzmir'in mobilyası; kaliteyi, zarafeti ve yenilikçi ruhu temsil etmektedir. Yeni trendler, özgün tasarımlar ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren modellerimizle alıcı heyetlerinin ilgisini çekeceğimize eminiz. Bu fuar, İzmir'in uluslararası ticaretteki iddiasını güçlendirecek önemli bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

Fuarın paydaşları arasında yer alan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Mobilya Grubu Meclis Üyesi Nevzat Artkıy ve Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer'de konuşmalarında sektörün ve fuarın önemine dikkat çekti.