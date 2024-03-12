İzmir Şehir Hastanesinde Ulaşım Problemi Devam Ediyor

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, İzmir Şehir Hastanesinde ulaşımla ilgili problemin devam ettiğini ifade ederek, "Vatandaş, toplu taşıma ile İzmir'in merkezi sayılabilecek Karabağlar ilçesinden iki saatte şehir hastanesine gittiğini ifade ediyor. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın enerjilerinin de büyük kısmı hastaneye ulaşmaya çalışırken tükeniyor. Seçim öncesi yarım elma, gönül alma metodu dışında kalıcı bir çözüm üretilmesini bekliyoruz" dedi.
Ege Bölgesinin en büyük sağlık kompleksi olan, 628 bin 15 metrekarelik alanda hizmet veren İzmir Şehir Hastanesinde, ulaşım sıkıntısı devam ediyor. Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan da, hastaların ve sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu, seferlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.
"Karabağlar'dan şehir hastanesine gitmek 2 saat"
Demircan, "Zaman zaman asansör, teleferik gibi ulaşım metotları ile hastaneye ulaşımın sağlanacağı yönünde büyükşehir belediyesi açıklamalarını işitmiştik. Bunun olamayacağını da biliyorduk. Sağlık müdürlüğü yetkilileri ile büyükşehir ulaşım hizmetleri yetkililerinin görüşmeleriyle, bazı bölgelerden şehir hastanesine ek seferler düzenlendi; ancak bu yeterli değil. Bir vatandaş toplu taşıma ile İzmir'in merkezi sayılabilecek Karabağlar ilçesinden iki saatte şehir hastanesine gittiğini ifade ediyor, hasta ve kısıtlı imkanla şehir hastanesine gitmek isteyen bir vatandaş açısından düşünmek dahi istemiyorum. 15 dakikada Üçkuyular Metro İstasyonundan Bornova Metro İstasyonuna ulaşıp, 20 dakika aktarma otobüsünün hareketini beklemenin izahı yoktur herhalde" dedi.
"Enerji hastaneye giderken tükeniyor"
Hizmet alan kadar hizmet verenler içinde şartların zor olduğunu ifade eden Başkan Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Her vatandaşın ve her sağlık çalışanının özel otomobili olmadığını düşündüğümüzde, İzmir'in her noktasından çalışanların toplu taşıma ile ulaşım sağlamaya çalıştıklarını düşündüğümüzde, hizmet alan kadar hizmet veren içinde şartların zor olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımızın enerjilerinin büyük kısmı hastaneye ulaşmaya çalışırken tükeniyor. Büyükşehir belediyesinin seçim öncesi yarım elma gönül alma metodu dışında kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Korona virüsü döneminde büyükşehir tarafından sağlık çalışanlarına sağlanan servis hizmeti gibi merkezi bölgelere ücreti karşılığında seferler düzenlenebilir. Bu hizmeti başta hastalarımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm kesimlerin hizmetine sunabileceğinize olan inancımız tamdır, yeter ki isteyelim." - İZMİR
Son Dakika › Yerel › İzmir Şehir Hastanesinde Ulaşım Problemi Devam Ediyor - Son Dakika
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