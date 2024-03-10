İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan duygusal anlar - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan duygusal anlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Helikopter'in prömiyeri yapıldı. Başkan Tunç Soyer'e sürpriz yapılan gecede duygulu anlar yaşandı. Tiyatro emekçileri, Başkan Soyer'in kararlılığını anlatan bir video hazırladı. Başkan Soyer, İzmirlilere tiyatroyu yaşatmaları için çağrıda bulundu.

10.03.2024 12:23  Güncelleme: 13:00
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Helikopter'in ilk kez sahnelendiği gecede duygu dolu anlar yaşandı. İzmir'in 70 yıllık hasretini gidererek Şehir Tiyatrosu'nu yeniden hayata geçiren Başkan Tunç Soyer'e, tiyatro emekçileri hazırladıkları videoyla sürpriz yaptı. Başkan Soyer'in tüm zorluklara rağmen gösterdiği kararlılığı anlatan Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzBBŞT'nin ödenekli tiyatrolar tarihinde bir milat olduğunu söyleyerek "Türk tiyatro dünyasında tarih yazdınız Sayın Başkan." dedi. Duygulu anlar yaşayan Başkan Soyer İzmirlilere "Bu tiyatroyu yaşatacak olan sizlersiniz. Ne olur unutmayın, elinizden geleni yapın." diye seslendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 11'inci oyunu Helikopter'in prömiyerini yaptı. İsmet İnönü Sahnesi'nde düzenlenen özel gösterime, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,  tiyatronun kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten başta olmak üzere çok sayıda sanatçı ve tiyatrosever katıldı. Politika, bürokrasi ve medyadaki düzeni eleştirel bir tavırla sahneye taşıyan oyun seyircilerin büyük beğenisini topladı.

GÖZLERİ DOLDURAN SÜRPRİZ

Gösterimin ardından İzBBŞT oyuncuları, tiyatronun kurulmasına önderlik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sürpriz yaptı. Oyuncuların seyirciyi selamlamasının ardından İzBBŞT Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten sahneye çıkarak şehir tiyatrolarının kuruluş hikayesini ve Başkan Tunç Soyer'in verdiği mücadeleyi anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından tiyatro ekibi tarafından Soyer'in sanat yolculuğunu anlatan video gösterildi. Dakikalarca tiyatrocular ve seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Başkan Soyer, duygusal anlar yaşadı.

"70 YILLIK ÖZLEME ÇÖZÜM BULDU"

Şehir Tiyatrolarını yeniden hayata geçiren Başkan Soyer'e teşekkür eden Yücel Erten, "Tunç Başkan'ın İzmir için yaptıklarını anlatmaya benim ne bilgim, ne de gücüm yeter. Ama yurdumuzun ve İzmir'in sanat hayatına kattığı büyük bir armağan var. Tunç Başkan 70 yıl boyunca özlem duyulan, yolu gözlenen bir konuya çözüm getirdi. Ekonomik krizin ve pandeminin yarattığı zorluklardan yılmadı; İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarını hayata geçirdi. Türkiye'nin savrulduğu hoşgörüsüzlük ortamında, karşı devrim çığlıklarının arasında bir yerel yönetimin şehir tiyatrosu kurması, toplumun düşünce ve duygu gelişimi açısından çok duyarlı bir davettir ama aynı zamanda çileli bir yoldur. Öngörü ister, ufuk ister, cesaret ister. Tunç Başkan bu yolu yılmadan yürümüş, bir sanat ocağının kurulmasına önderlik etmiş, çatısını çakmış, ateşini yakmış, çeliğine su vermiştir." dedi.

"TARİH YAZDINIZ SAYIN BAŞKAN!"

Başkan Soyer'in bir sanat kurumunun oluşumunda gösterdiği demokrat yaklaşımın, kültür ve sanat siyasetinde örnek olarak anılacağını ifade eden Erten, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yurdumuzda ilk kez sanatsal özerkliğe sahip bir yapıya kanat germesi, ödenekli tiyatrolar tarihinde bir milat oluşturmuştur; geleceğe miras olarak kalacaktır. Sorunları kararlılıkla göğüsleyişi, çözüm üretmedeki ustalığı tiyatro dünyamızda hayranlık uyandırmıştır. 2021 Ekim ayında tiyatro açılışında size söylediğimi, bir kere daha konuklarımız önünde söylemek isterim; tarih yazdınız Sayın Başkan. Biliyorum ki tiyatro sevginiz yakanızı bırakmayacak ve tiyatrolarımızda daha çok anılarımız olacak. Güzel İzmir'e armağan ettiği tiyatro için Türk tiyatro dünyası Tunç Başkana teşekkür borçludur. Çünkü o tiyatro tarihimize bu sayfayı eklerken, aynı zamanda aydınlığa, özgürlüğe, demokrasiye yakışan bir gelecek yazmıştır. Biliyorum ki İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bu şehrin sanat hayatına ışık ve renk katmayı, düşünce ve duygu katmayı sonsuza dek sürdürecek. Kurduğunuz bu tiyatro ile bu kadim, büyüleyici kentin yakasına bir mücevher takmış oldunuz."

"BU TİYATROYU YAŞATACAK OLAN SİZLERSİNİZ"

Yücel Erten'in konuşmasının ardından, tiyatro oyuncuları Başkan Soyer'e plaket sundu. Tüm tiyatro ekibini tebrik eden Başkan Soyer, İzmirli tiyatroseverlere "Hepinize çok teşekkür ediyorum güzel İzmir'in güzel insanları. Bu tiyatroyu yaşatacak olan sizlersiniz. Ne olur unutmayın, elinizden geleni yapın." diye seslendi.

POLİTİK KOMEDİ "HELİKOPTER"

Usta yazar Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı Helikopter oyunun yönetmenliğini Bahadır Buyruk yapıyor. Sahne tasarımı Anıl Işık, giysi tasarımı Deniz Bilgili, ışık tasarımı Ayşe Sedef Ayter, video tasarımını Aslıhan Güçlü ve Helin Kat, dramaturjisi ise Halil Ünsal'a ait. 8-9 Mart tarihindeki gösteriminin biletleri günler öncesinden tükenen Helikopter, 12-13 Mart tarihlerinde İzBBŞT Elhamra Sahnesi'nde izlenebilecek. oyunun biletleri İzmir Şehir Tiyatroları Gişeleri ve kultursanat.izmir.bel.tr adresinden satışa sunuldu.

Politik komedi "Heliktopter" oyununda, yaşanan depremi fırsat bilen ve felaket bölgesine hızla ulaşarak kameralara görüntü veren ilk kişi olmak isteyen Denizcilik Bakanı'nın bir dönem daha seçilebilmek için hayatını ve başka hayatları nasıl tehlikeye attığı işleniyor.

Kaynak: ANKA

Sanat, Kültür, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan duygusal anlar - Son Dakika

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