İzmir Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlandı

İzmir Selçuk\'ta Büyük Taarruz\'un 102. yıl dönümü kutlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü Kurtuluş Yolu Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Konuşmalarda Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük başarıları vurgulandı.

26.08.2024 16:13  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü Kurtuluş Yolu Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İstasyon Meydanı'nda bulunan Kurtuluş Yolu Anıtı önünde düzenlenen törene Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meclis üyeleri, siyasi parti temsilci ve üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından, 26 Ağustos Büyük Taarruz emrine kadar geçen zamanı anlattı.

Konuşmasında Türk Milletine büyük başarılar kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'ün keskin zekasına, silah arkadaşlarının gayretine ve inancına vurgu yapan Tolga Mert; "Atatürk, bunları aklıyla, keskin zekasıyla, cesaretiyle ve halkına olan inancıyla gerçekleştirdi. Devrimleri aklıyla gerçekleştirdi. Modern Türkiye Cumhuriyeti'ni aklıyla kurdu. Tüm dünyanın saygı duyduğu lider özelliğini aklıyla kazandı. Aklımızda hep çok yaşa Ata'm, fikirlerin her daim yaşasın. Zaferimizin 102. yılı kutlu olsun" dedi.

"Bu anıt bir Atatürk saatidir"

Cumhuriyet'e giden yolda zamanın ruhuna dokunan Kurtuluş Yolu Anıtı'nı Selçuk'a kazandıran Heykeltıraş Mehmet Aksoy yaptığı konuşmada; "Saat tam 12.30'da güneş, Kurtuluş Anıtı'nın içine girecek. Saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına güneş yerinde durdukça, dünya ekseni ve yörüngesinde dönmeye devam ettikçe Atatürk'ün gölgesi buraya düşecek. Bu anıt bir Atatürk saatidir, şaşmaz. Hep doğruları söyler" ifadelerini kullandı.

"Sanatı tarihle, bilimle birleştiren eser"

Kurtuluş Anıtı'nın mimarı Heykeltıraş Mehmet Aksoy'a konuşmasının ardından Artemis Heykeli hediye eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Selçuk'a Kurtuluş Anıtı gibi bir değer kattınız ve değer katmaya da devam ediyorsunuz. Mehmet Aksoy'un da konuşmasında dediği gibi 'bu bir Atatürk saatidir.' Her 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruz'un olduğu günde saat 12.30'da Atatürk'ün gölgesi Selçuk'a ve tüm Türkiye'ye tekrardan doğacaktır. Cumhuriyet'in tüm ilkelerine sahip çıkanlar, Atatürkçü düşünceye sahip çıkanlar Cumhuriyet'e sahip çıkanlardır. İşte onlar Atatürk'e sahip çıkanlardır. İşte o kişiler göğsünü gere gere bu meydanlara gelenlerdir. Sanatı, tarihle ve her şeyden önce bilimle birleşmiştir. O yüzden Mehmet Bey'in elini gururla sıkıyor ve çok teşekkür ediyorum" dedi.

Zeybek ekibi beğeni topladı

Filiz Başkan'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerlerinden Zeynep Arslan "30 Ağustos" adlı şiirini okudu. Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Selçuk Belediyesi Zeybek Ekibi, dans gösterisi ile Selçuklu vatandaşların beğenisini topladı. Saat tam 12.30'u gösterdiğinde törene katılan tüm katılımcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin Kurtuluş Yolu Anıtı'nda görülmesine her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla ve duygulanarak şahit oldular.

Kurtuluş Yolu Anıtı, bir yüzünde Nazım Hikmet'in Kuvayı Milliye destanını da taşıması ve Kurtuluş Savaşı'nın aşamalarını anlatan bir eser olması açısından büyük önem taşıyor. Anıt Selçuk'un yanı sıra Türkiye'de de özel bir eser olarak biliniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Selçuk, izmir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
10:07 İzlanda’da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 turist hayatını kaybetti, 2 turist kayboldu
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
09:54 Teoman’dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor Teoman'dan dikkat çeken sözler: İnsanlar, Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyor
09:42 Alex ilk galibiyetini aldı Antalyaspor’dan müthiş geri dönüş Alex ilk galibiyetini aldı! Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş
09:00 ’’Nilüfer oğlumu kaçırdı’’ diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı ''Nilüfer oğlumu kaçırdı'' diyerek ortalığı karıştıran Deniz Uğur geri adım attı
08:18 Gökhan Akkan’ı Mourinho’ya sordular verdiği yanıt bomba Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba
08:16 Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı Gencecik kızını boğan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 19:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement