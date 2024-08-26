İzmir Selçuk\'ta Büyük Taarruz\'un 102. yıl dönümü kutlandı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü Kurtuluş Yolu Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

İstasyon Meydanı'nda bulunan Kurtuluş Yolu Anıtı önünde düzenlenen törene Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meclis üyeleri, siyasi parti temsilci ve üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından, 26 Ağustos Büyük Taarruz emrine kadar geçen zamanı anlattı.

Konuşmasında Türk Milletine büyük başarılar kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'ün keskin zekasına, silah arkadaşlarının gayretine ve inancına vurgu yapan Tolga Mert; "Atatürk, bunları aklıyla, keskin zekasıyla, cesaretiyle ve halkına olan inancıyla gerçekleştirdi. Devrimleri aklıyla gerçekleştirdi. Modern Türkiye Cumhuriyeti'ni aklıyla kurdu. Tüm dünyanın saygı duyduğu lider özelliğini aklıyla kazandı. Aklımızda hep çok yaşa Ata'm, fikirlerin her daim yaşasın. Zaferimizin 102. yılı kutlu olsun" dedi.

"Bu anıt bir Atatürk saatidir"

Cumhuriyet'e giden yolda zamanın ruhuna dokunan Kurtuluş Yolu Anıtı'nı Selçuk'a kazandıran Heykeltıraş Mehmet Aksoy yaptığı konuşmada; "Saat tam 12.30'da güneş, Kurtuluş Anıtı'nın içine girecek. Saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına güneş yerinde durdukça, dünya ekseni ve yörüngesinde dönmeye devam ettikçe Atatürk'ün gölgesi buraya düşecek. Bu anıt bir Atatürk saatidir, şaşmaz. Hep doğruları söyler" ifadelerini kullandı.

"Sanatı tarihle, bilimle birleştiren eser"

Kurtuluş Anıtı'nın mimarı Heykeltıraş Mehmet Aksoy'a konuşmasının ardından Artemis Heykeli hediye eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Selçuk'a Kurtuluş Anıtı gibi bir değer kattınız ve değer katmaya da devam ediyorsunuz. Mehmet Aksoy'un da konuşmasında dediği gibi 'bu bir Atatürk saatidir.' Her 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruz'un olduğu günde saat 12.30'da Atatürk'ün gölgesi Selçuk'a ve tüm Türkiye'ye tekrardan doğacaktır. Cumhuriyet'in tüm ilkelerine sahip çıkanlar, Atatürkçü düşünceye sahip çıkanlar Cumhuriyet'e sahip çıkanlardır. İşte onlar Atatürk'e sahip çıkanlardır. İşte o kişiler göğsünü gere gere bu meydanlara gelenlerdir. Sanatı, tarihle ve her şeyden önce bilimle birleşmiştir. O yüzden Mehmet Bey'in elini gururla sıkıyor ve çok teşekkür ediyorum" dedi.

Zeybek ekibi beğeni topladı

Filiz Başkan'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerlerinden Zeynep Arslan "30 Ağustos" adlı şiirini okudu. Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Selçuk Belediyesi Zeybek Ekibi, dans gösterisi ile Selçuklu vatandaşların beğenisini topladı. Saat tam 12.30'u gösterdiğinde törene katılan tüm katılımcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin Kurtuluş Yolu Anıtı'nda görülmesine her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla ve duygulanarak şahit oldular.

Kurtuluş Yolu Anıtı, bir yüzünde Nazım Hikmet'in Kuvayı Milliye destanını da taşıması ve Kurtuluş Savaşı'nın aşamalarını anlatan bir eser olması açısından büyük önem taşıyor. Anıt Selçuk'un yanı sıra Türkiye'de de özel bir eser olarak biliniyor. - İZMİR