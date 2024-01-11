İzmir Skal Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'i Ziyaret Etti

Küresel turizmin gelişmesi için çalışan İzmir Skal Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek İzmir'in ev sahipliğinde yapılacak 83.Uluslararası Skal Dünya Kongresi ve turizme katkıları için teşekkür etti. İzmir turizmini hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Soyer, kente gelen turist sayısını daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uluslararası turizm sivil toplum örgütü Skal International'ın İzmir ekibini konuk etti. Egemenlik Evi'ndeki ziyarete İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney, Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Emre Gezgin ve İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda turizmciler Başkan Soyer'e, 16 – 21 Ekim 2024 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini İzmir'de buluşturacak 83. Uluslararası Skal Dünya Kongresi ve son 5 yılda turizm alanında yaptığı atılımlar için teşekkür etti.

"TURİST SAYISINI 5 MİLYONA ÇIKARMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Skal Kulübü üyelerini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Soyer, "Sizler bu sektörün çıtasını yükseltiyorsunuz. Bizler de destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Tüm bu çalışmaların sonucunda bu şehir, bu memleket kazanacak. Hala 2 milyon civarında turist alıyor olmak çok üzücü. Rakamların buralarda kalması kabul edilir bir şey değil. Madem biz bu kentte yaşıyoruz bunu hazmedemeyiz. İleride bu rakamları 5 milyona çıkarmak boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

"DAHA GENİŞ KİTLELERE SESİMİZİ DUYURACAĞIZ"

İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney, "Sizinle birlikte İzmir'den Türkiye'ye, Türkiye'den de dünyaya açılan çalışmalar yaptık. Hırvatistan'a gittik ve güzel bir İzmir sunumu yaptık. 'Time to İzmir' dedik. Geçtiğimiz Kasım ayında Malaga'daydık orada da bir İzmir sunumu yaptık. Tüm bu çalışmaların sonunda 83. Uluslararası Skal Dünya Kongresi'ni 16 – 21 Ekim 2024 tarihlerinde yapacağız. Daha geniş kitlelere sesimizi duyuracağız ve İzmir'i dünyaya tanıtacağız. Skal üyeleri dünya çapında turizmin karar vericilerinden oluştuğu için İzmir'i ne kadar iyi tanıtırsak çok iyi yatırımlar gelebilir. Tüm bu süreçte verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BU TEŞEKKÜR KÜRESEL ÇAPTA BİR TEŞEKKÜRDÜR"

Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Emre Gezgin, "Bu ziyaretimizin asıl amacı, 2019 yılından beri Skal camiasına ve turizme verdiğiniz olağanüstü desteğe teşekkür etmektir. Bu teşekkür, sadece bizim değil küresel çapta turizmciler adına yapılan bir teşekkürdür. 2018 yılından beri düzenli olarak bize destek oldunuz. Pandemi döneminde turizmcilerin yanında oldunuz. Sizlerin Skal'a, İzmir'e ve Türkiye camiasına verdiğiniz somut destek, Türkiye çapında karşılığını gördü ve 83. Uluslararası Skal Dünya Kongresi'ni İzmir'e kazandırdık. Bütün bu işlerin arkasında sizin vermiş olduğunuz destek yatıyor" diye konuştu.

"TURİZMCİLER HEP MEMNUN VE RAHAT"

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve İzmir Skal Üyesi Bülent Tercan, "Bu konuları geçmiş dönemlerde söylüyorduk. Turizm ve tanıtım belediyelerin çöp toplama kadar asli görevidir diye anlatmaya çalışıyorduk. Size hiç anlatma gereği kalmadı; elinizi hemen uzattınız. Bu bakımda biz turizmciler canı gönülden size teşekkür ediyoruz. İzmir'e artık yerli turist ya da gurbetçi de değil, yabancı, döviz bırakacak turistler geliyor. Siz hep duyarlısınız. Bu bakımdan turizmciler hep memnun ve rahat" dedi.

TURİZMCİLER GECE KEMERALTI'NA İNİYOR

Ziyarette konuşan İzmir Skal Kulübü Genel Sekreteri Mine Güneş Kaya ise Başkan Soyer'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda başlattığı dönüşüm projesi için teşekkür etti. Mine Güneş Kaya, 16-21 Ocak 2024 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak Uluslararası Seyahat ve Turizmde Bilgi Teknolojileri Federasyonu'nun (IFITT) ENTER Kongresi katılımcılarını aydınlatma çalışmasıyla yepyeni görünüme kavuşan Kemeraltı'nda gece gezdireceklerini söyledi.