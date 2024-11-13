İzmir Şoförler Esnafı İçin Çözüm Arayışları - Son Dakika
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İzmir Şoförler Esnafı İçin Çözüm Arayışları

İzmir Şoförler Esnafı İçin Çözüm Arayışları

Erkan Özkan, esnaf sorunlarına çözüm üretmek için Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

13.11.2024 15:50
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, göreve başlamasının ardından esnafın karşılaştığı sorunlara çözüm aramak için hızla çalışmalara başladı.

İzmir Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili Necdet Heppekcan, Servis Araçları Odası Başkanı Erdem Mert ve Birlik Genel Koordinatörü Alpay Kılıçkaya ile birlikte Ankara'ya giden Özkan, AK Parti Genel Merkezi'nde ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner ile önemli temaslarda bulundu.

Mülkiyet Yasası ve korsan taşımacılık gündemde

Ankara'daki ilk ziyaretini AK Parti Genel Merkezi'ne gerçekleştiren Erkan Özkan ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM komisyonlarına sunulan mülkiyet yasası taslağı ve korsan taşımacılıkla mücadele konuları ele alındı. İzmir'den gelen heyet, esnafın mülkiyet haklarına yönelik sorunları dile getirerek, yasa taslağının esnafın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, korsan taşımacılıkla mücadelede etkin düzenlemeler yapılmasının esnaf açısından kritik bir konu olduğu ifade edildi.

Esnafın hakları için yeni adımlar atılıyor

Ziyarette, esnafın mülkiyet haklarını koruyacak düzenlemelerin, esnafın taleplerine uygun şekilde geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Başkan Erkan Özkan, esnafın mülkiyet haklarının korunmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, bu çalışmanın İzmir'deki şoför esnafına daha iyi hizmet koşulları sağlayacağına dikkat çekti. Erkan Özkan, "İzmir esnafının hakkını savunmaya devam edeceğiz ve bu tür ziyaretlerle taleplerimizi her platformda dile getireceğiz" dedi.

Korsan taşımacılıkla mücadelede yeni düzenlemeler

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda korsan taşımacılıkla mücadelede daha etkili çözümler geliştirilmesi konusundaki öneriler de masaya yatırıldı. Korsan taşımacılığın neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi, esnafın kazancının korunması ve yasal haklarının korunması için yapılacak düzenlemeler detaylandırıldı. Başkan Erkan Özkan, bu düzenlemelerin esnafın kazancını korumak adına elzem olduğunu belirterek, "Korsan taşımacılıkla mücadelede kararlı adımlar atılması gerekiyor," ifadesini kullandı.

Federasyon Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüşme

Bu ziyaretin ardından Başkan Erkan Özkan, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner'i makamında ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin detaylarını Federasyon Başkanı Yiğiner ile paylaşan Erkan Özkan, esnafın taleplerini ve çözüm önerilerini aktardı. Yiğiner ile yapılan bu görüşmede de, mülkiyet yasası ve korsan taşımacılıkla mücadelede izlenecek yol haritası üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Esnaf için çözüm önerileri ve yeni düzenlemeler yolda

Ankara'daki temaslarını başarıyla tamamlayan Başkan Erkan Özkan, İzmir'deki şoför esnafının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirtti. Erkan Özkan, esnafın haklarını savunmaya yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ederek, bu tür ziyaretlerin süreceğini kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Şoförler Esnafı İçin Çözüm Arayışları - Son Dakika

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