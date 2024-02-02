İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı: Taksicilerin iş güvenliği için alınması gereken tedbirler araç kamerasıdır

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, Gaziemir'de silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden taksici olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Anık, "Taksicilerin iş güvenliği için alınması gereken tedbirler; araç kamerasıdır, teknolojik uygulamalardır" dedi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksi sürücüsü Oğuz. E. (44), soğukta üşmesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vuruldu. Olayın ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü, dün akşam tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, açıklamalarda bulundu.
Böyle olaylara şahit olmak istemediklerini belirten Anık, "Ne kadar tedbir alırsanız alın, iş olacağı yere varıyor. Arkadaşımız gecenin dördünde yolda üşüyor diye yolcuyu arabaya alıyor. Fail, 'diğer arabaların kendisini almadığını' ifade etmiş. Fakat daha sonra da 'herkese güvenmeyeceksin' diye not düşmüş. Çok üzgünüm, söyleyecek söz yok. Ben buradan tüm meslektaşlarıma başsağlığı diliyorum. Fakat bir kez daha altını çizerek söylüyorum ki 'biz zamanında bu kameralar takılsın' dediğimizde, ne kadar haklı olduğumuzu son yaşanan iki tane hadisede bunu gördük. Geçenlerde bir taksici taş ile vurulmuştu, bu ikinci olay oldu. Hiç değilse fail yakalandı" dedi.
"Kabin araçlarımıza uygun değil"
Alınması gereken tedbirler için en uygun olanının 'teknolojik tedbirler' olduğunu aktaran Anık, "Bir takım arkadaşlarımız, 'başkanım kabin yapalım arabanın içine' diyorlar. Arkadaşlar bizim kullandığımız arabalar küçük. Avrupa'daki gibi değil. Avrupa'nın da birçok yerinde yok. Bir Amerika'da var. Belirli bir ülkede var. Kabini koyduğun zaman şoför koltuğunu ileri geri oynatman mümkün değil. Keşke olsa da yapsak. Yapacağım diyen arkadaş varsa da ben kararı çıkarttırırım" diye konuştu.
Hayata geçirdikleri araç içi kamera sistemlerinin haklı bir uygulama olduğunu belirten Anık sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada bizim yaptığımız uygulamanın haklı olduğunu gördük. Araç içerisindeki kamera sayesinde failin yüzü net bir şekilde görünüyordu. İş güvenliği ile ilgili bunun tedbiri araç kamerasıdır, teknolojik araçlar, gereçlerdir. Bizde son on seneden beri hiçbir ölümlü hadise olmadı. Bu teknolojiye yaptığımız yatırımdan dolayı, araçların takibinden dolayı. Özellikle kamera caydırıcı oluyor. Bu hadiseyi yapan araçta kamera olduğunu bilmiyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü 6 saatlik gibi kısa bir süreçte failleri yakaladı. İnşallah en ağır cezayı alır. Bugün cenazemizi kaldırıyoruz. Buradan alacağız Söke'ye götüreceğiz. Söke'de defnedilecek." - İZMİR
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