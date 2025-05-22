İzmir, Türkiye\'nin En Pahalı Suyunu Kullanıyor

AK Parti İzmir Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş; İzmir'de suyun metreküp fiyatının 99,83 TL olduğunu ve İzmirlinin Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandığını söyleyerek, 24,90 TL olan Kayseri'yi örnek gösterdi.

İzmir'in Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir konumunda olduğunu ifade eden AK Parti İzmir Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş; "Bugün 15 metreküp su tüketen bir aile; İzmir'de metreküp başına 99.83 TL,

İzmir'e en yakın büyükşehir olan Ankara'da 56.78 TL, İstanbul'da 42.37 TL, Kayseri'de ise yalnızca 24.90 TL ödüyor. Bu tablo, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik iddiasının içinin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. İzmirli hem hizmet alamıyor hem de fahiş fiyatlarla temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ