İzmir Urla'da Çıkan Yangına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı Mahallesi'ned bugün saat 11.43'te bir evde yapılan kaynak yapılması sırasında çıkan rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın nedeniyle 455 ev ve iş yerinin tahliye edilirken yangının çıkmasına neden olan bir kişi ise gözaltına alındı.

"Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk"

Sekiz saati aşkın süredir devam eden yangınla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Zeytinliköy Sitesi sakini Bülent Güvenç, "Balkonda oturuyordum ormanın sağ tarafında evlerin olduğu arka tarafta duman gördüm. Sonra sitemizin müdürünü aradım. Bir duman var diye. Site müdürümüz arabayla olay mahalline hareket etti. O arada tabii ki bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Neticede basit gördüğümüz o duman bir anda hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. İtfaiye araçları geldi, balkondan gözlemledim. Tabi sonrasında tek bir helikopter geldi. Bizim burası tamamen orman. Yani tek bir helikopterle ilk ateşin başladığı zaman müdahale edildiğinde sonuç almak pek kolay değil. Nitekim helikopter su bırakıp tekrar alıp gelene kadar o ara yangın yayılmaya başladı. Daha sonra yoğun bir müdahale geldi. O iyi oldu. Şu an sanıyorum 5-6 tane uçak baya bir helikopter yangına müdahale ediyor. Ama çok yoğun bir rüzgar olduğu için maalesef yangın yayılmaya devam ediyor" dedi.

"Rüzgar olduğu için endişeliyiz"

Evlerini tahliye ettiklerini ve endişe içinde olduklarını da aktaran Güvenç, "Kaymakamlık uyarı gönderdi evleri boşaltın diye. Bizim bütün komşularımız evlerini terk etti şu an. Emniyet de bütün sokak sokak dolaşarak uyarıda bulundu. Şu an biz evlerimizi boşalttık. Tabi endişeliyiz çünkü rüzgar olduğu için bir yandan söndürülüyor, diğer yandan alevler çıkıyor. Yani bu gece bize uyku yok. Çünkü gece tekrar alevlenme durumu olabilir. Gece uçakların çalışamayacağını düşünüyoruz. Gece görüş sorunundan dolayı. Tabi burası iki site. Altmış altmış 120 hane var. Tamamen şu an teyakkuzdayız. İki site şu an risk altında. Ama bu arada tabiyangın Özbek yoluna doğru devam ediyor. Orada bir otel var. Onun da yangın tehdidi altında olduğunu duyuyoruz. Çevresinin yandığını duyuyoruz. Yangın orada kalmadı maalesef. Ufacık bir yerde başladı. Ciddi anlamda büyüdü" dedi.