İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Sokak Hayvanlarına Uygulanan Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika
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Yerel

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Sokak Hayvanlarına Uygulanan Şiddeti Protesto Etti

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi ve Kılıç Reis İhsan Alyanak Parkı'nda bir köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti. Basın açıklamasında hayvanlara uygulanan şiddete karşı hapis cezası istendi.

30.07.2024 22:27
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(İZMİR) - İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi ve Kılıç Reis İhsan Alyanak Parkı'nda bir köpeğe uygulanan şiddeti protesto etti. Akşam saatlerinde Konak ilçesinde köpeğe şiddetin uygulandığı parkta toplanan İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, basın açıklamasında bulunarak hayvanlara uygulanan şiddete karşı hapis cezası istedi.

Mansur Karaca tarafından okunan basın açıklaması metninde şu ifadelere yer verildi:

"Sokakta yaşam mücadelesi veren ve toplumda dezavantajlı bırakılmış sokakta yaşayan köpekleri toplumda kutuplaştırma yaratmak ve hükümetin yıllardır sebep olduğu mevcut sorunları gölgelemek, barınak rantına alet etmek için hedef seçen kurban haline getiren, tecrit etme ve soykırımdan geçirme yasası anti demokratik bir şekilde gece vakti apar topar meclisten geçirildi. Bugün burada katliam yasası da dahil olmak üzere bu nefret ve şiddet politikalarının sebep olduğu bir saldırıyı kınamak ve tepki vermek için toplandık.

Kılıç Reis Parkı'ndan köpeğe saldırıya tepki

Sabah saatlerinde 324. sokak, Kılıç Reis Parkı'ndan geçen bir saldırgan parkta bulunan bir köpek dostumuza şiddet uygulamıştır. Bunun üzerine parkta köpek dostunu gezdiren bir kadın arkadaşımızın duruma müdahale etmek istemesi üzerine saldırgan kadının çenesine yumruk atarak şiddetin dozunu arttırmıştır. Burada sokaktaki bir vandal tarafından hem hayvanlara hem de insana, kadına şiddet ve taciz söz konusudur. Bu saldırganlar, bu cesareti yıllardır hayvanlara veya onlara bakan gönüllülere yapılan tacizi görmezden gelen hükümet ve yasa uygulayıcılarından almaktadır. Bu saldırganlar bu cesareti hayvanlara şiddeti hayvanların öldürülmesini meşrulaştıran, yasalaştıran katil iktidardan almaktadır. Ayrıca bu şiddet olayları sosyal medyada arkasında hükümetin ve tarikatların olduğu ifşa edilen paralı bot hesaplar ve yandaş medya tarafından yıllardır sistematik bir şekilde yalan ve yurt dışı kaynaklı haberlerle ülkemizde yürütülen köpek nefreti, yapılan manipülasyon, dezenformasyon ve köpekleri ötekileştirme, hedef göstererek kurban yaratma ve şiddeti katliama teşvik etme pratiklerinin sonucudur.

"Nefret politikalarından beslenen hükümet ve bağlantılı odakların karşısındayız"

Toplumda dezavantajlı bırakılmış ve hedef gösterilen sokakta yaşayan köpeklere ve onların hakkını korumaya çalışan şiddete karşı çıkan insanlara yapılan saldırılar karşısında korkmuyoruz, dimdik ayaktayız ve susmuyoruz. Hayvana, insana taciz ve şiddet mevcut kanununda da suçken sokakta yaşanan şiddet, taciz olaylarının her gün arttığını görüyoruz. Buradan iktidarı ve yandaşlarına soruyoruz. Yarattığınız güvenli sokaklar işte bu. Memnun musunuz? Failleri ve nefret politikalarından beslenen hükümet ve bağlantılı odakların karşısındayız ve sokaklardayız. Dün Buca Gediz'de iki cani tarafından saldırıya uğrayan köpek dostumuz Anna için birleşmiştik. Bugün burada çocuk ismiyle de bilinen Latte ve onun korumak isteyen cesur kadın dostumuz için birleştik. Bu saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit edecek ve buradan ifşa edeceğiz. Toplumda böyle canileri içimizde barındırmayacak, bu sokaklarda rahat yürütmeyeceğiz. Nefesimizi ensenizde hissedin. Çünkü biz her yerdeyiz.Hayvanlar da tıpkı biz insanlar gibi bu gezegenin, doğanın bir parçasıdır. Hayvanlara yapılan taciz ve şiddete karşı çıkan insanlar da bu ülkenin yurttaşıdır. Toplumdaki şiddet ve katliam yanlılarının öfkelerini, şiddet içerikli eylemlerini, sokaktaki köpeklere yönlendirmelerine izin vermiyoruz. Bu nefret ve şiddet politikalarına karşı teslim olmadığımızı ve olmayacağımızı buradan bildiriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Sokak Hayvanlarına Uygulanan Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika

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