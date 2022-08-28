İzmir yerel haberleri: Bayraklı Belediyesi Tesislerinde Dijital Dönem - Son Dakika
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İzmir yerel haberleri: Bayraklı Belediyesi Tesislerinde Dijital Dönem

28.08.2022 11:55
İzmir yerel haberleri: Bayraklı Belediyesi Tesislerinde Dijital Dönem

İzmir haber... Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde fiziksel teması en aza indiren karekodlu menüler hizmete girdi. Ayrıca tek telefon numarasından rezervasyon yaptırılabilen restoran ve kafelerde vegan ile glütensiz menü hizmetleri de sunuluyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Toplumun tamamına eşsiz manzaralar eşliğinde çeşitli lezzetlerle hizmet sunduğumuz sosyal tesislerimize herkesi bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde fiziksel teması en aza indiren karekodlu menüler hizmete girdi. Ayrıca tek telefon numarasından rezervasyon yaptırılabilen restoran ve kafelerde vegan ile glütensiz menü hizmetleri de sunuluyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Toplumun tamamına eşsiz manzaralar eşliğinde çeşitli lezzetlerle hizmet sunduğumuz sosyal tesislerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

İzmir'in en güzel seyirlik manzaralarına sahip 10 sosyal tesiste BAYBEL AŞ aracılığı ile vatandaşlara restoran ve kafe hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, bu mekanlarda teması en aza indirerek, daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışını artırmak için dijital dönem başlattı. Bu kapsamda menüler, oluşturulan karekodlarla ziyaretçilere sunuluyor. Fiziksel teması en aza indirmek için oluşturulan yeni nesil menülere vatandaşlar telefonlarının kameralarından karekodu taratarak ulaşabiliyor.

REZERVASYONLAR TEK NUMARADA

Ayrıca tüm sosyal tesislerin rezervasyon işlemlerini tek telefon numarasında toplayan BAYBEL AŞ ilçe sakinleri için her türlü kolaylığı sağlıyor. İsteyen herkes 0232 724 98 98 telefon numarasından sosyal tesislere rezervasyon yaptırabiliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde hizmete başlayan Vegan ve Glütensiz Menü hizmeti de Havuz, Teras, Körfez, Mürdüm ve Değirmen Kafe'de müşterilere sunuluyor.

SOSYAL TESİSLERİMİZE BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sosyal tesislerimizde teması aza indiren, daha hızlı ve güvenli hizmet anlayışıyla karekod uygulamasına başladık. Teknolojik olarak değişen ve gelişen çağa ayak uydurmak, geride kalmamak adına gündemi de takip ederek, bunu sosyal tesislerimizde hayata geçiriyoruz. Sosyal ortamda rahat bir nefes alıp, hoşça vakit geçirmek isteyen herkesi, toplumun tamamına çeşitli lezzetlerle eşsiz manzaralar eşliğinde hizmet sunduğumuz sosyal tesislerimize bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Serdar Sandal, Bayraklı, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir yerel haberleri: Bayraklı Belediyesi Tesislerinde Dijital Dönem - Son Dakika

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