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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi'ndeki asfalt çalışmasını inceledi - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi'ndeki asfalt çalışmasını inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Hürriyet, yapılan çalışmalarla daha güzel bir İzmit için çaba gösterdiklerini belirtti ve kentin her bölgesine imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi\'ndeki asfalt çalışmasını inceledi
29.12.2023 - 14:04,  Güncelleme: 14:04
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Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'ta gerçekleştirilen asfalt çalışmasını inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Daha güzel bir İzmit için çok çalışıyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak için kolları sıvadı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgede yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek vatandaşları çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Başkan Hürriyet, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Gece, gündüz, hafta içi ya da hafta sonu demeden çalışmaya devam ediyoruz. Kadıköy Mahallesi'nde uzun zamandır asfalt talebi vardı. Bir kısım yeri daha önce yapmıştık. Bir kısım yeri ise şimdi yapıyoruz. Hem Kadıköy hem de Mehmet Ali Paşa Mahallelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yağış olduğu zaman su birikintileri oluyordu. Bu tip sıkıntıları gidermek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları gecenin bu saatinde de devam ediyor. İmkanlarımız sınırlı olsa da hizmetlerimizi her geçen gün artırarak devam ediyoruz" dedi.

"Kentimizin her bölgesine bütün imkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz"

Başkan Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır el sürülmeyen yerleri öz kaynaklarımızla tamamlamak istiyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle hiç kolay bir dönem değil. Ne yazık ki SGK'nın hiçbir belediyeye uygulamadığı taşkın haczi bize uyguladığı için firmalar ihalelere girmeye çekiniyorlar. Dolayısıyla çok zorluk yaşıyoruz. Ona rağmen vazgeçmiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akçacami Sokak da buna bir örnek. Kendimize güvenimiz tam. Kadıköy Mahallesi'ndeki Esendal Sokak'ta da çalışmalarımız olacak. Birkaç kere ihale yapmak istedik. Ama ne yazık ki müteahhitler ihalelere girmekten çekiniyorlar. Ekonomik sıkıntılardan dolayı tereddütleri oluyor. Her geçen gün kendi imkanlarımızla bir sokak daha yenilemeye çalışıyoruz. Kentimizin her bölgesine bütün imkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz. Daha güzel bir İzmit için çabalıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi'ndeki asfalt çalışmasını inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Mahallesi'ndeki asfalt çalışmasını inceledi - Son Dakika
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