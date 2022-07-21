İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Biz 400 Bin İzmitliyi Düşünüyoruz Ama Onlar Bir Kişiyi Düşünüyor" - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Biz 400 Bin İzmitliyi Düşünüyoruz Ama Onlar Bir Kişiyi Düşünüyor"

21.07.2022 11:06
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Biz 400 Bin İzmitliyi Düşünüyoruz Ama Onlar Bir Kişiyi Düşünüyor"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’li Meclis üyelerinin araç satın alımıyla ilgili iddialarına ilişkin, “Biz araçları satın almak isterken 400 bin İzmitliyi düşünüyoruz. Ama onlar kiralamayı savunarak bir kişiyi düşünüyor” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'li Meclis üyelerinin araç satın alımıyla ilgili iddialarına ilişkin, "Biz araçları satın almak isterken 400 bin İzmitliyi düşünüyoruz. Ama onlar kiralamayı savunarak bir kişiyi düşünüyor" dedi.

Başkan Hürriyet, dün düzenlediği basın toplantısında AKP'li Belediye Meclis üyelerinin Belediye'ye araç satın alınmasıyla ilgili öne sürdüğü iddialara cevap verdi. Hürriyet açıklamasında, şunları kaydetti:

"Biz 400 bin İzmitliyi düşünüyoruz ama onlar bir kişiyi düşünüyor. Biz kaygılıyız çünkü kiralamalarda öngörülemezlik var. Ekonominin kötü gittiği, yarını ön göremediğimiz, fiyatların kaça çıkacağını bilemediğimiz bir dönemde araç kiralamak istemiyoruz, diye ısrarla söylüyoruz. Bunu da 400 bin İzmitlinin hakkı adına söylüyoruz

Gerçekten bunu iki yıl önce yaptığımız hesapların ne kadar doğru olduğunu gördüğümüz için söylüyoruz. 27 milyonla aldığımız araçların bugün 80 milyona varan değerini gördüğümüz için söylüyoruz. 'O dönemde biz 27 milyona 75 araç satın alırken neden Gebze Belediyesi'nin 43 aracı 67 milyona kiraladığını sorgulamadınız?' diyerek söylüyoruz. Eğer samimilerse önce bunun hesabını soracaklar."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Biz 400 Bin İzmitliyi Düşünüyoruz Ama Onlar Bir Kişiyi Düşünüyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Biz 400 Bin İzmitliyi Düşünüyoruz Ama Onlar Bir Kişiyi Düşünüyor" - Son Dakika
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