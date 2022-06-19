İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Güler Ailesi'ne Başsağlığı Diledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nde müfettiş olarak görev yapan Yadullah Aktaş'ın kayınpederi Abdullah Güler'in cenazesine katıldı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Abdullah Güler'in cenazesi, Akarca Secde Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hürriyet de cenaze namazı öncesi Yadullah Aktaş ve Güler Ailesi'ne sabır ve başsağlığı diledi.

Kaynak: ANKA

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