İzmit'te ilginç saksı tartışması

22.01.2026 10:54  Güncelleme: 10:58
AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Erol Çalışkan, İzmit Belediyesi'nin doğrudan teminle Van'dan yaptığı saksı alımını eleştirdi. Çalışkan, 'İzmitlinin saksı kadar değeri yok mu?' diyerek yerel esnafa borç veren belediyenin bu alımını sorguladı.

AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Erol Çalışkan, İzmit Belediyesi'nin ihalesiz doğrudan teminle Van'dan saksı almasını eleştirerek, "Hani İzmit'in parasını İzmitli yiyecekti. İzmitlinin saksı kadar değeri yok mu?" dedi.

İzmit Belediyesi, doğrudan temin yöntemiyle Van'da bulunan bir firmadan saksı satın aldı. Satın alma sürecinin ardından tartışmalar da başladı. AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Erol Çalışkan, Fatma Kaplan Hürriyet'i eleştirerek, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'belediyenin malını satmam' dedi; elde avuçta yer bırakmadı, sattı. 'Liyakatsiz işe almam' dedi; eş-dost-akrabayı geçtik, delege pazarlığı için kadroları sonuna kadar açtı, 'Alırım ulan alırım' diye herkesi aldı. 'İzmitli'nin parasını İzmitli yiyecek' dedi; İzmitli esnafa sürekli borç takarken, bir saksı için ta Van'dan 342 bin 818 TL'lik doğrudan teminle alım yaptı. Soruyoruz, İzmitlinin bir saksı kadar değeri yok mu, Van'dan saksı aldınız?" diye konuştu.

342 bin 818 liralık satın alımın gerçekleştiği ifade edilirken, 12, 5, 3, 2 litrelik saksı, 3,3 litrelik dekoratif saksı ve seramik saksının alındığı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

