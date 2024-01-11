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İzmit Belediyesi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'ndeki Minikler Gazeteleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'ndeki Minikler Gazeteleri Ziyaret Etti

İzmit Belediyesi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde eğitim gören minikler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel gazeteleri ziyaret etti. Öğrenciler, gazete yöneticilerine hazırladıkları hediyeleri takdim etti ve gazetecilere teşekkürlerini iletti.

İzmit Belediyesi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi\'ndeki Minikler Gazeteleri Ziyaret Etti
11.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:55
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İzmit Belediyesi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde eğitim gören minikler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel gazeteleri ziyaret etti.

İzmit Belediyesi'nin hizmete sunduğu Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde eğitim gören 4-5 yaş aralığındaki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Özgür Kocaeli, Demokrat Kocaeli, Çağdaş Kocaeli ve Kocaeli Gazetesine ziyarette bulundular. Miniklere ziyaret programında İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu eşlik etti.

ÖĞRENCİLERDEN GAZETECİLERE HEDİYE

Ziyarette gazetelerin yazı işleri birimleri ziyaret edildi. Öğrenciler hazırladıkları hediyeleri gazete yöneticilerine takdim etti. Gazeteciler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere, öğretmenlere ve belediye yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'ndeki Minikler Gazeteleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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