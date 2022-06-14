İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi'nden Ekmek İsrafı Konusunda Farkındalık - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi'nden Ekmek İsrafı Konusunda Farkındalık

14.06.2022 12:44
İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi'nden Ekmek İsrafı Konusunda Farkındalık

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında “Atmıyoruz, değerlendiriyoruz” sloganıyla Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde düzenlenecek program ile ekmek israfı konusunda farkındalık yaratacak.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında "Atmıyoruz, değerlendiriyoruz" sloganıyla Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde düzenlenecek program ile ekmek israfı konusunda farkındalık yaratacak.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığıyla ekmek israfını önlemek adına bir farkındalık programı düzenlenecek. "Atmıyoruz, değerlendiriyoruz" sloganıyla ekmek israfına dikkat çekilecek olan programda Bayat Ekmekle Tutumlu Tarifler isimli kitapçık katılımcılara sunulacak. İçerisinde 41 tarifin yer aldığı kitaptan 9 tarif katılımcılara ikram edilecek. Program bugün saat 14.30'da Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Yıllardır aynı camiye yuva yapan leylek ailesi Yıllardır aynı camiye yuva yapan leylek ailesi Başkan Büyükakın: 'Layık olmaya çalışıyoruz' Başkan Büyükakın: 'Layık olmaya çalışıyoruz'
Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Kocaeli, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi'nden Ekmek İsrafı Konusunda Farkındalık - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:31 Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
12:03 Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğini düşürdü
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 12:50:33. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi'nden Ekmek İsrafı Konusunda Farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement