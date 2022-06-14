İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi'nden Ekmek İsrafı Konusunda Farkındalık

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığıyla ekmek israfını önlemek adına bir farkındalık programı düzenlenecek. "Atmıyoruz, değerlendiriyoruz" sloganıyla ekmek israfına dikkat çekilecek olan programda Bayat Ekmekle Tutumlu Tarifler isimli kitapçık katılımcılara sunulacak. İçerisinde 41 tarifin yer aldığı kitaptan 9 tarif katılımcılara ikram edilecek. Program bugün saat 14.30'da Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nde düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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