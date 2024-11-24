İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi Projesinde İlerleme Yüzde 95 - Son Dakika
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İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi Projesinde İlerleme Yüzde 95

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi Projesinde İlerleme Yüzde 95

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin sosyal yaşamda yer almasını sağlamak için hayata geçirilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi projesinde inşaat çalışmaları sona yaklaştı ve ilerleme oranı yüzde 95'e ulaştı.

24.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi projesinde ilerleme oranı yüzde 95'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal yaşam katılımlarını sağlamak, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak için projelendirdiği İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalar sona yaklaştı. Betonarme ve çatısı tamamlanan yapıda zemin kaplama ve boya imalatları devam ediyor. Laminat iç kapıların da takıldığı projede; PVC kaplama, spor parkesi, bazalt döşeme, seramik tadilat işlemleri sürüyor. Son rötuşların yapıldığı yapıda şuan elektrik ve mekanik imalatları yapılıyor.

Yapının zemin katında bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, çocuk oyun odası ve açık çocuk oyun alanı planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ile çocuk oyun alanı bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi Projesinde İlerleme Yüzde 95 - Son Dakika

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