İzmit Körfezi Çamurdan Kurtuluyor, Ekosistem Yeniden Canlanıyor

11.08.2025 16:45  Güncelleme: 16:47
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarının su kalitesini artırdığını ve deniz canlılarının tekrar bölgeye dönüş yaptığını açıkladı. Proje kapsamında çıkarılan çamur miktarı 1.5 milyon metreküpü aştı. İzmit Körfezi, temizlendikçe akvaryuma dönüşüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nde artan canlılığı gösteren ve herkesin içini ferahlatan su altı görüntüleri paylaştı, "Çamurdan kurtulan Körfezimiz nefes alıyor." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği, tüm hızıyla ilerliyor. 2. etaba geçilen proje kapsamında bugüne kadar 1.5 milyon metreküpten fazla çamur, İzmit Körfezi'nden çıkarıldı. Bu çalışma ile birlikte su kalitesi arttı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Ayrıca 200'den fazla yapay resif yerleştirildi, balıklar için yeni yuvalar oluşturuldu.

Körfez'de artık yunuslar, vatozlar var

Körfez'e adeta nefes aldıran bu çalışmalar sadece dip çamuru temizliği ile sınırlı değil. İleri biyolojik arıtma tesisleri ve alınan önlemler sayesinde İzmit Körfezi'ndeki canlı popülasyonu gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. Balık popülasyonu son dönemde yüzde 35 oranında arttı. Yıllar önce sadece isimleri bilinen deniz atı, orkinos ve yunus gibi türler İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı. İzmit Körfezi, yılların dip çamurundan arınırken; adeta bir akvaryuma dönüştü.

Deniz kendini yeniliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ni temizlemek için yapılan çalışmaların aslında ne kadar önemli olduğunun yavaş yavaş ortaya çıktığını vurguladı. Özellikle dip çamuru temizliği projesi ile birlikte İzmit Körfezi'nin nefes almaya başladığını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Körfez, çamurun ağırlığından kurtuldukça nefes alıyor; derinliklerinde saklı güzellikler yeniden hayat buluyor. Temizledikçe parlayan sular, balıkları, yosunları, her damlasıyla yaşamı geri çağırıyor. Çamurun içinden sıyrılan Körfez nefes alıyor. Biz temizledikçe kendini yeniliyor. Bu dönüşüme, yapay resif çalışmalarımızda eşlik ediyor; deniz altı ekosistemi canlanıyor, balık popülasyonu gün gün artıyor. Körfez her geçen gün yeniden hayat buluyor." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

