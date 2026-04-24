İzmit\'te 23 Nisan\'a uluslararası ilgi: Çocuklar bayram coşkusunu birlikte yaşıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 10:24  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Milli İrade Meydanı'nda 23 Nisan coşkusu, farklı ülkelerden gelen ailelerin katılımıyla renklenirken çocuklar etkinlik alanlarında hem eğleniyor hem öğreniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, ilk günden itibaren yoğun katılımla devam ediyor. Alanda kurulan 60'tan fazla atölyede çocuklar gün boyu hem eğleniyor hem öğreniyor. Meydan, farklı ülkelerden gelen ailelerin de katılımıyla uluslararası bir buluşma noktasına dönüşüyor. Etkinlikler arasında en çok ilgiyi kruvasan süsleme atölyesi görüyor. Çocuklar hazır kruvasanları çikolata, meyve ve renkli süslemelerle kendi zevklerine göre hazırlarken ortaya hem eğlenceli hem de görsel açıdan dikkat çekici görüntüler çıkıyor. Minikler, kendi hazırladıkları ürünleri keyifle tüketerek hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

60'tan fazla atölyede kesintisiz eğlence

Sanat, bilim, spor ve doğa temalı atölyelerde çocuklar yeteneklerini ortaya koydu. Resim, seramik, çömlek, vitray ve tezhip gibi alanlarda yeni beceriler kazanan minikler, bilim atölyelerinde deneyler yaparak keşfetmenin heyecanını yaşadı. Gün boyu süren etkinliklerde ortaya çıkan çalışmalar çocuklar için anlamlı hatıralara dönüştü. Etkinliklerin başlamasıyla birlikte Milli İrade Meydanı kısa sürede doldu. Kırmızı beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk bayraklarıyla alana renk katan çocuklara aileler de eşlik etti. Gün ilerledikçe artan yoğunlukla birlikte meydan adeta bayram alanına dönüştü.

Uluslararası katılım dikkat çekti

Etkinlikler, yalnızca Türkiye'den değil farklı ülkelerden gelen ailelerin de ilgisini çekti. Kocaeli'de yaşayan Güney Koreli Hong Sua ailesi de çocuklarıyla birlikte şenliğe katıldı. Aile, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen özel bir bayram olmasından etkilendiklerini belirterek bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti. Aile üyeleri, Türkiye'de böyle bir bayramın kutlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirirken, Kocaeli'de yaşamaktan duydukları memnuniyeti de paylaştı. Etkinlik alanındaki atölyeleri beğendiklerini belirten aile, çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, 26 Nisan'a kadar her gün 11.00-19.00 saatleri arasında devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm çocukları etkinlik alanına davet ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

23 Nisan, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:07:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.