İzmit\'te 23 Nisan\'a uluslararası ilgi: Çocuklar bayram coşkusunu birlikte yaşıyor

İzmit Milli İrade Meydanı'nda 23 Nisan coşkusu, farklı ülkelerden gelen ailelerin katılımıyla renklenirken çocuklar etkinlik alanlarında hem eğleniyor hem öğreniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, ilk günden itibaren yoğun katılımla devam ediyor. Alanda kurulan 60'tan fazla atölyede çocuklar gün boyu hem eğleniyor hem öğreniyor. Meydan, farklı ülkelerden gelen ailelerin de katılımıyla uluslararası bir buluşma noktasına dönüşüyor. Etkinlikler arasında en çok ilgiyi kruvasan süsleme atölyesi görüyor. Çocuklar hazır kruvasanları çikolata, meyve ve renkli süslemelerle kendi zevklerine göre hazırlarken ortaya hem eğlenceli hem de görsel açıdan dikkat çekici görüntüler çıkıyor. Minikler, kendi hazırladıkları ürünleri keyifle tüketerek hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

60'tan fazla atölyede kesintisiz eğlence

Sanat, bilim, spor ve doğa temalı atölyelerde çocuklar yeteneklerini ortaya koydu. Resim, seramik, çömlek, vitray ve tezhip gibi alanlarda yeni beceriler kazanan minikler, bilim atölyelerinde deneyler yaparak keşfetmenin heyecanını yaşadı. Gün boyu süren etkinliklerde ortaya çıkan çalışmalar çocuklar için anlamlı hatıralara dönüştü. Etkinliklerin başlamasıyla birlikte Milli İrade Meydanı kısa sürede doldu. Kırmızı beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk bayraklarıyla alana renk katan çocuklara aileler de eşlik etti. Gün ilerledikçe artan yoğunlukla birlikte meydan adeta bayram alanına dönüştü.

Uluslararası katılım dikkat çekti

Etkinlikler, yalnızca Türkiye'den değil farklı ülkelerden gelen ailelerin de ilgisini çekti. Kocaeli'de yaşayan Güney Koreli Hong Sua ailesi de çocuklarıyla birlikte şenliğe katıldı. Aile, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen özel bir bayram olmasından etkilendiklerini belirterek bu deneyimin kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti. Aile üyeleri, Türkiye'de böyle bir bayramın kutlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirirken, Kocaeli'de yaşamaktan duydukları memnuniyeti de paylaştı. Etkinlik alanındaki atölyeleri beğendiklerini belirten aile, çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, 26 Nisan'a kadar her gün 11.00-19.00 saatleri arasında devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm çocukları etkinlik alanına davet ediyor. - KOCAELİ