İzmit'te Çocuklar Kukla Gösterisiyle Eğlendi - Son Dakika
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İzmit'te Çocuklar Kukla Gösterisiyle Eğlendi

İzmit\'te Çocuklar Kukla Gösterisiyle Eğlendi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinliğinde çocuklar kukla gösterisiyle keyifli anlar yaşadı. İp atlama, yüz boyama gibi etkinliklerin yer aldığı programda çocuklar palyaçolarla oyun oynayarak eğlendi.

26.07.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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İzmit'te çocukların keyifli yaz akşamı geçirmesi için düzenlenen etkinlikte minikler kukla gösterimiyle eğlenceli anlar yaşadı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz akşamları programları çocuk etkinlikleri, Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda devam etti. İp atlama, yüz boyama, sek sek gibi birbirinden renkli etkinlerinin yer aldığı programda 'Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün' gösterisiyle çocuklar doyasıya eğlendi. İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan renkli kukla oyununu minikler büyük neşe ile izledi. Patlamış mısır ikramının yer aldığı programda çocuklar palyaçolar ile birlikte oyun oynayarak keyifli akşam geçirdi. Kuklalar Oynasın Çocuklar Gülsün etkinliği, 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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