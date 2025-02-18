İzmit\'te Türkiye\'de Bir İlk: Sakatathane Yapımı Yüzde 95 Tamamlandı

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İzmit'te inşa edilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan sakatathanenin yapımı yüzde 95 oranında tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de benzeri olmayan sakatathane hizmet binası projesinde çalışmalarına devam ediyor. Solaklar yolu üzerinde bulunan modern mezbahanenin alt kısmında inşa edilen tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Toplamda 672 metrekarelik inşaat alanına sahip tesiste, çeşitli hayvansal ürünlerin işlenmesi planlanıyor. Bu bağlamda iç organlar, kelle, ayaklar, işkembe ve bağırsak gibi ürünler burada işlenerek paketleme hizmetleri verilecek. Proje kapsamında ayrıca mal kabul, işleme, paketleme alanları ve ürünlerin muhafaza edilmesi için soğuk odalar yer alıyor. - KOCAELİ