İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı - Son Dakika
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İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

İznik\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

28 Kasım İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü düzenlenen program ile kutlandı.

28.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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28 Kasım İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104.yıl dönümü düzenlenen program ile kutlandı.

Kutlama töreni İznik Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta gerçekleştirdi.

Başkan Usta konuşmasında "Saygıdeğer Hemşerilerim, Güzel ilçemiz İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, sizleri saygı ve sevgiyle ile selamlıyorum.

İznik, stratejik konumu nedeniyle 1918-1922 yılları arasında Milli Harekete yön veren çok önemli olayların yaşandığı yörelerden biri olmuştur. İstanbul'a yakınlığı, Anadolu'ya köprübaşı oluşu, kara ve deniz ulaşımına yakınlığı İznik'in stratejik önemini daha da arttırmaktaydı.

Bu sebeple İznik, İstanbul Hükümeti için çok önemliydi. Milli Mücadele döneminde Yunanlıların Anadolu'ya her an müdahale edebilme ihtimali nedeniyle İznik hep göz önünde olmuştur. İşte bu nedenledir ki; İznik iki kez işgal edilmiş, yakılıp yıkılmış, savaşın tüm acılarını çekmiştir.

Bundan 104 yıl önce 12 Temmuz 1920'de ilk kez düşman işgaline uğrayan ilçemiz, işgalcilerle çatışma öncesi ve çatışmalar sonrasında tamamen boşaltılmıştı. Günlerce süren çatışmalar sonunda 30 Eylül günü İznik düşman işgal kuvvetlerinden temizlenmiş ancak İşgal kuvvetleri Derbent yakınlarındaki Hıdırellez tepeyi kendilerine karargah seçmişlerdi. 24 Kasım 1920'de ikinci kez düşman saldırısına hedef olan İznik'te 27-28 Kasım günleri kale içi ve dışında sokak sokak kanlı çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalara karşı kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile vatan topraklarımızın bağımsızlığı için büyük mücadeleler verilerek bu günlere gelindi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk o tarihten sonra İznik'e yolladığı telgrafta şu metni kaleme aldı: İznik Belediye Başkanlığına; "Milletimizin istiklal ve saadeti için istirahatını düşünmeyen ve düşman karşısında Anadolu'nun yorulmaz nöbetçisi olan İznik halkını samimiyetle selamlarım" notunu iletti. Bu cennet toprakların vatan olması için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Kadir Koyutürk İlkokulu öğrencisi Ahmet Kerem Kılıç ve Alpaslan Ortaokulu öğrencisi Eylül Bayraktar törende İznik ile ilgili şiirlerini seslendirdiler. Program İznik Belediye çay bahçesinde verilen ikram ile son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı - Son Dakika

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