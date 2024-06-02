İznik ve İnegöl derelerine 12 bin yavru alabalık salındı

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BURSA'nın İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere, 12 bin adet yavru alabalık salımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 'Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Bursa'nın İznik ve İnegöl ilçelerindeki derelere 12 bin adet yavru alabalık salımı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürü Beytullah Rehber, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu Şefi Tarık Beşiktaş ve İznik Şefi Hilal Yıldız tarafından yapılan salıma, muhtarlar ve doğaseverler katıldı. Aşırı avlanma sonucu nesilleri tehlike altına giren kırmızı benekli alabalıkların çoğaltılması maksadıyla, üretimi yapılan yavru alabalıkların her yıl gelişiminin izlenerek, popülasyonu artırmak için 10 bin adete yakın salım yapılacağı belirtildi.

Bursa orman iç sularında anaç alabalık envanteri alındıktan sonra, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen alabalık yavrularının 2023 yılında 9 bin, 2024 yılında 12 bin olmak üzere toplam 21 bin adet salım yapıldığı kaydedildi.

Haber: Gökhan ÖZHAN- Kamera: BURSA,