İznikliler 15 Temmuz\'un 10. yıl dönümünde Milli İrade Meydanı\'nda buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İznikliler Milli İrade Meydanında buluştu. Milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin Demokrasi Zaferi ile taçlandırdığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İznik Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen program ile gerçekleşti.

15 Temmuz 2016'da 'FETÖ Terör Örgütü'ne bağlı hainlerce yapılan işgal girişimindeki Şehitlerimiz için İlk program Öğle Namazı öncesi Eşrefzade Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak başladı. İznik Belediye Başkanlığı tarafından burada ikramlarda bulunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.

Akşam saat 21.00'da Kaymakamlık önünden başlayan Demokrasi ve Bayrak yürüyüşü İznik Milli İrade Meydanında son buldu. Buradaki program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından İlçe Müftülüğüne bağlı İmam Hatipler tarafından Sela ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

15 Temmuz'da yaşanan ihaneti ve hainleri asla unutmayacaklarını vurgulayan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi; sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletimizin iradesine, demokrasimize, geleceğimize ve bağımsızlığımıza karşı yapılan alçak bir saldırıydı. Bu saldırıyı planlayanlar, milletin tankını, topunu, uçağını yine bu milletin evlatlarına doğrultacak kadar gözlerini karartmışlardı. Ama unuttukları bir şey vardı: Bu milletin yüreği tanktan büyüktü. O gece milyonlar, Liderinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara indi. Kimisi elinde bayrakla, kimisi duasıyla, kimisi canıyla bu vatanı savundu. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz "İrade Bizim Vatan Bizim !" diyerek hainlere geçit vermedi.

Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da hangi ruhla mücadele edildiyse, 15 Temmuz'da da aynı ruh dirildi. Aziz milletimiz, "Türkiye Geçilmez" diyerek tarihi bir direnişe imza attı. O gece sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda milletin yazdığı yeni bir destan vardı.15 Temmuz, tıpkı Kurtuluş Savaşı gibi, sadece geçmişin değil, geleceğin de teminatıdır.

O gece, milletimiz sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda birliğine, beraberliğine, kardeşliğine de sahip çıktı. Bu direniş, bir milletin yeniden dirilişidir. Bugün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anmanın yanında bu topraklara olan borcumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Onların emaneti olan bu vatanı, daha güçlü, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe taşımak hepimizin boynunun borcudur. Bu duygularla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bir kez daha idrak ederken, bu topraklara kanlarıyla can olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. En büyük gücümüz olan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusuyla hepinizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

İznik Kaymakamı Arif Karaman da yaptığı konuşmada o gün yaşananlara değinerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Program da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü anlatan videolar izlendi. Programa gelenlere İznik Belediyesi tarafından ikramlar yapılırken, İlçe Müftülüğü tarafından yapılan dua ve saat 00: 13'te okunan selalar ile program sona erdi. - BURSA