(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu'nda 2027 yılına ilişkin 56 milyar liralık bütçe ve performans programı oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter, dış finansman onayına bağlı yatırımlara ilişkin endişelerini dile getirdi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan ise kurumların sürekli borçlandırılmasıyla çözüm sağlanamayacağını belirterek borçlanma yerine kaynak aktarılması gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu kasım ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a vekaleten MHP'li Meclis Üyesi Hilal Sadıkoğlu Akar yönetiminde İZBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Birleşimde İZSU Genel Müdürlüğü'nün 56 milyar liralık 2027 Mali Yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü.

Bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter, dış finansmana bağlı yatırımların tamamlanmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Yeter, "Ben finansmanın ekonomik sınıflandırmasında İller Bankasından 7 milyar liralık bir borçlanma var. Bu İller Bankası meselesini iki buçuk yıl konuştuk. Birden musluk açılınca söylemesek hatırları kalır. Bir anda herhalde banka İzmir'e gönül kapısını açtı. Umarım İzmir için faydalı işlerde kullanılır. Onun dışında Çiğli çamur çürütme, kurutma tesisi dış finansmanlı bir iş. 2027 için tamamlanma oranı yüzde 10 olarak görülmüş. Bu biraz bende şüphe uyandırdı. Şöyle ki yani dış finansman onayını alamayacak mıyız sorusunu? Dış borçlanma düştü geçen yıla binaen. Neden bunu soruyorum? Çünkü İZSU'nun işlerinin çok büyük bir kısmı dış finansmana bağlı. Şakran da öyleydi, Dikili de öyle. Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi de öyle. Çamur çürütme, kurutma tesisi de. Dış finansman onayı gelmeden, hele bir de şu indirimle bu işler bitmez. Bu iş rakam işidir" dedi.

ÖZKAN: TEK ÇÖZÜM BORÇLANMA OLARAK GÖRÜNÜYOR

YENİ Parti Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan da kurumların borçlandırılması yerine kaynak sağlanması gerektiğini vurguladı. Özkan, "Burada önemsenmesi gereken asıl mesele, kurumların devamlı borçlandırılarak bir çözüme gidilemeyeceği. Biz de bunun farkındayız, siz de bunun farkındasınız. Hatta borçlandırarak kurumların işleyişini bozmamanız gerektiği. Bunun sübvansesini, bugün yapılan indirimi de bu bahane ederek işte kurumların borçları artıyor kısmını bahane edilmesine de gerek yok. Arada talep edilen 10 liraydı. Madem bu kadarını hesapladınız, 15 milyarlık borcu, 10 lirayı daha hesaplayabilirdiniz. Bunun sitemiydi bizimkisi. Fakat ben bu aradaki borç sübvansesinin katlanarak borçların artması olarak değil de kaynak getirilmesi olduğunu tekrar tekrar vurguluyorum. İZSU'nun Aliağa Şakran kredisine onay verirken o gün de söylemiştim. Biz bu krediyi isterken çeşitli savlar önümüze sürülüyordu. İsteyince çözüm bulunabiliyormuş gibi. Ama tek çözüm borçlanma olarak görünüyor şu an planlanan. İki buçuk yıl sonra nasılsa İzmir bize oy vermeyecek, borçlandırabildiğimiz kadar borçlandıralımsa mantık, bu değil, herkes farkında. Kaynak getirin." dedi.

ÖZKAN'DAN ENGELLEME SÖYLEMİNE TEPKİ

Özkan, bütçe görüşmelerinde oy birliğiyle alınan kararlara dikkati çekerek YENİ Parti Grubunun çalışmaları engellediği yönündeki söylemlere tepki gösterdi. Özkan, "İZSU'da da oy birliği veriyoruz. Büyükşehirin bütçesinde de oy birliği verdik. Bugüne kadar oy birliği vermeyen taraf, şu an başkanın dahil olduğu AK Parti grubuydu. 20 yıl sonra ilk defa büyükşehirde oy birliği çıktı. Muhalif dediği bizler sayesinde. 'Muhalifler engel oluyor' demiş. Engelleme söylemi geçmişteki alışkanlıklarından kaldı sanırım. Ezberi bozulmamış hala. Ama içinde de olduğu için şu an muhtemelen içinde bulunduğu partiyi de eleştiremediği için 'Durun bakalım, kime söyleyeyim? YENİ Parti grubuna söyleyeyim' demiş olsa gerek ama bu insanların iki buçuk yıldır verdiği emeği böyle hiçe sayılmasını biz grubumuz adına kabul edemeyiz. Herkes bir bir tüm projelerde yanında olmaya, destek vermeye çalıştı. Şu an muhalif gördüğü kişilerden herkes. Bundan sonraki çalışmaların da küçümsenecek çalışmalar olduğunu ve grubumuzun böyle engelleyenler olarak yok sayılabileceği varsayımını da kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından İZSU Genel Müdürlüğü 2027 mali yılı performans programı ve 56 milyar liralık mali bütçe taslağı oy birliğiyle genel kurulda kabul edildi.

İZMİR'DE KONUT ABONELERİNE YÜZDE 63'E, İŞ YERİ ABONELERİNE YÜZDE 70 İNDİRİM

Öte yandan İZSU Genel Kurulu'nda 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde indirime gidilmesine yönelik düzenleme de görüşülerek kabul edildi. Yeni tarifeyle konut ve iş yeri abonelerinde indirimli ilk kademe sınırı 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarıldı. İlk kademede konut abonelerine yüzde 63'e, iş yeri abonelerine ise yüzde 70'e varan indirim sağlandı. Konut abonelerinde ilk 10 metreküp için su ve atık su birim bedeli 60 liradan 22 liraya düşürülürken 11-20 metreküp tüketim kademesinde 99,83 lira olan birim fiyat 70 liraya, 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 145 lira olan birim fiyat 140 liraya indirildi. İş yeri abonelerinde ilk 10 metreküp için birim bedel 143,6 liradan 44 liraya düştü. Yeni tarifede 11-20 metreküp tüketim ise 140 lira, 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 280 lira olarak belirlendi.

Tüketimi 40 metreküpe kadar olan tüm konut ve iş yeri abonelerine yansıyacak indirimden toplam 1 milyon 806 bin 581 konut ve 156 bin 229 iş yeri abonesi yararlanacak.