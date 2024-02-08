İZTO, Afet Güvenli Şehir Planlama Eğitimi Düzenliyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO), güvenli şehir planlama, depreme dayanıklı mimari tasarım uygulamalarını konu alan bir ay sürecek hızlandırılmış bir eğitim programı hazırladı. Dünyada en şiddetli depremlerin meydana geldiği Şili'de, 8 ve üzeri şiddetindeki depremlerde çok az can ve mal kaybı yaşanmasına bağlı olarak ülkenin afet güvenli şehir planlama konusundaki deneyimlerin ve uygulamaların aktarılacağı eğitim programı, Şilili Mimar ve Şehir Plancısı Cristia'n Alfredo Wittig Grell ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) 70. Mimarlık Grubu Meslek Komitesinin girişimleriyle organize edilen Afet Güvenli Şehir Planlama Eğitiminin açılış toplantısı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan ve Afet Güvenli Şehir Planlama Çalışma Grubu Yürütücüsü Özgür Okçu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış toplantısına İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Erkan Subaşı ve 70. Mimarlık Grubu Meslek Komitesi Başkanı Dilek Çakanşimşek ile üyeler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 yıl geçtiğini; ancak bölgedeki şehirlerin olağan akışına devam etmesi için daha çok zamana ve yatırıma ihtiyacı olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, "Bu kadar büyük acılarla karşılaşmamak için; afet yönetimini, afet öncesi, sırası ve sonrasını planlayarak yönetebilmemiz önem taşıyor. Bu nedenle inşaat sektörü ve idarecilere de büyük sorumluluk düşüyor. Ülkemizdeki mevcut yapı stoğunun güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda hızlı adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Tutan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepimizin bildiği gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulması ile kentsel dönüşümde yeni bir sürece girdik. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının inşaat sektörümüz ile iş birliği içerisinde şehirlerimizde kentsel dönüşümü acil bir şekilde uygulamasını diliyoruz."
Konuşmasında sevgi kadar acının da evrensel olduğunu vurgulayan Afet Güvenli Şehir Planlama Çalışma Grubu Yürütücüsü Özgür Okçu, "Nasıl bir hastalığın tedavisini halktan bulmayı bekleyemezseniz, doğal afetlere karşı alınacak önlemleri de halktan bekleyemezsiniz. Hastalıkların tedavisini, nasıl bilim insanları, doktorlar, profesörler ve Ar-Ge çalışmaları buluyorsa, doğal afetlere karşı alınacak önlemleri öncelikle bilim insanları, şehir plancıları, mimarlar, mühendisler bilmek zorundadır. Bizler deprem ülkesinde yaşayan meslek insanlarıyız ve bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Şehir plancıları bu gerçekleri planlarına yansıtır, mimarlar deprem dayanıklı yapı tasarımı yapmayı bilir ve mühendisler ile entegre çalışırlarsa fark oluşturabiliriz. Meslek insanlarının farkındalıkları ve cesur olmaları yerel yönetimlere, yerel yönetimlerden de merkezi yönetime mutlaka yansıyacaktır. Uygulama hatalarına dem vuruyoruz ve en eğitimsiz kesimden en doğru işçiliği bekliyoruz" dedi.
Eğitim 1 ay sürecek
Eğitmen Cristian Alfredo Wittig Grell, ilk gün yaptığı sunumda, şiddetli depremlerin etkisinden ve Şili'de yaşanan 8 ve üzeri şiddetindeki depremlerde binaların yıkılmadan nasıl ayakta kalabildiğinden bahsetti. Şili'nin anti sismik tasarım deneyiminden oluşan yöntemlerin yeni ve mimari yapılar ile başarılı Şili şehir planlama örneklerin üzerinden analizini gösterdi. Eğitim 1 ay boyunca İzmir Ticaret Odasında; 13 Şubat, 22 Şubat, 29 Şubat tarihlerinde bir saat teorik, iki saat pratik olmak üzere toplam üç saat olarak (saat 16: 00-19: 00) devam edecek. - İZMİR
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