Jandarma 300 traktör sürücüsüne eğitim vererek 600 reflektör dağıttı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında Oğuzeli ilçesinde 300 traktör sürücüsüne eğitim vererek 600 adet reflektör dağıtımı yaptı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, traktörlerin kara yollarında seyri sırasında görünürlüğü artırmak ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yürütülen "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında Oğuzeli ilçesinde 300 traktör sürücüsüne "sarı ikaz lambası kullanma, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektör ve rops demiri kullanımının trafik kazalarındaki önemi" konularında trafik bilgilendirme semineri verildi. Bilgilendirme faaliyeti sonrası reflektör bulunmayan traktör römorklarına 600 adet reflektör dağıtıldı.

Vatandaşlara reflektör kullanımının önemi ve farkındalığı amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu. - GAZİANTEP