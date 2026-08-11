Jandarma Arızalı Aracı Güvenli Alana Çekti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde arızalanan otomobil, Trafik Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle itilerek güvenli bölgeye çekildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Bolvadin-Emirdağ karayolu Bolvadin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak yolda kaldı. Aracın trafiği tehlikeye düşürdüğünü ve sürücünün zor anlar yaşadığını fark eden Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, yol güvenliğini sağladıktan sonra arızalanan otomobili iterek güvenli bir alana çekti. Jandarma ekiplerinin bu duyarlı davranışı sayesinde muhtemel bir kazanın önüne geçilirken, yoldaki trafik de kısa sürede normale döndü.