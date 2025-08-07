Jandarma\'dan Dolandırıcılıkla Mücadele Uyarısı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiren jandarma ekipleri, kamu görevlilerinin asla para talep etmeyeceği vurgulayarak, son zamanlarda kendini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi'nde, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmada Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyardı. Kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma, avukat veya müşteri temsilcisi gibi tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Dolandırıcılık yöntemlerini somut örneklerle de açıklayan ekipler, bilgi, belge ya da para paylaşımının yapılmaması gerektiğini hatırlatarak şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini belirtti. Ayrıca hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan para talep etmeyeceğinin altını çizen ekipler, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Dolandırıcılık olaylarına karşı birlikte mücadele ediyoruz. İlçemiz Yaykın Mahallesi'nde vatandaşlarımız, kendisini hakim, savcı, polis, jandarma, avukat veya müşteri hizmetleri temsilcisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyarıldı. Kolluk birimlerimizce dolandırıcılık yöntemleri örneklerle anlatıldı, şüpheli kişilerle bilgi, belge ve para paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği vurgulandı. Unutmayın, kamu görevlileri sizden asla para istemez. Şüpheli bir durumda hiç vakit kaybetmeden 112'yi arayın" ifadeleri yer aldı. - AYDIN