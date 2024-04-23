Jandarma ekipleri Derekapı İlkokulu\'nu ziyaret etti

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Erzurum'un Tortum ilçesi Derekapı İlkokulu'nu sürpriz bir ziyaret yapan jandarma ekipleri, çocuklarla gönüllerince anlar geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Tortum ilçesi Derekapı İlkokulunda öğrenim gören öğrencileriyle pasta kestiler, onlara çeşitli hediyeler verdiler.

Daha sonra çocuklarla okul bahçesine çıkan jandarma ekipleri futbol maçı yaptı, parkta beraber eğlendi. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri ısıttı. - ERZURUM