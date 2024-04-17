Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında sentetik ecza, extacy, esrar ve ruhsatsız tabanca bulunuyor.

17.04.2024 11:51  Güncelleme: 11:52
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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ORDU - Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, G.Y., F.E., ve Ç.A. isimli şahısları takibe aldı. Otobüs yolculuğuna çıkarak, uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 bin adet sentetik ecza bin 20 adet extacy, 4 kilogram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayda yakalanan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Kaynak: İHA

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