Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van\'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Van'a bir dizi ziyaret için geldi. Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Çetin, güvenlik koruculuğu sisteminin kuruluş yıldönümü münasebetiyle dernek başkanını ziyaret etti ve iftar programına katıldı.

26.03.2024 23:19
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret için Van'a geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve il protokolü Van Ferit Melen Havalimanında karşıladı. Orgeneral Çetin, ilk olarak Van Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Vali Balcı, ziyaret anısına Orgeneral Çetin'e kitap hediye etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin valilikten sonra Vali Balcı ve beraberindekiler ile birlikte güvenlik koruculuğu sisteminin 39'uncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman'ı ziyaret etti. Dernek üyeleri ile tek tek ilgilenen Orgeneral Çetin daha sonra iftar programına katıldı.

Yemekte konuşan Vali Balcı, "İllerde başarı, vali, milletvekili, basın, üniversite, esnaf, çiftçi yani tüm kentin aktörlerinin uyum ve dayanışma içerisinde olmasıyla elde edilir. Biz vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve esenliğine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Hayata dair her alanda çok güzel işler yapıyoruz. Bu anlamda iş insanlarımızı çok seviyorum. İş insanı olmak cesaret, kabiliyet işi. İş insanları memleketin kalkınmasına çok büyük katkı sağlıyor. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da - Son Dakika

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