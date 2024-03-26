Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret için Van'a geldi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve il protokolü Van Ferit Melen Havalimanında karşıladı. Orgeneral Çetin, ilk olarak Van Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Vali Balcı, ziyaret anısına Orgeneral Çetin'e kitap hediye etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin valilikten sonra Vali Balcı ve beraberindekiler ile birlikte güvenlik koruculuğu sisteminin 39'uncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman'ı ziyaret etti. Dernek üyeleri ile tek tek ilgilenen Orgeneral Çetin daha sonra iftar programına katıldı.
Yemekte konuşan Vali Balcı, "İllerde başarı, vali, milletvekili, basın, üniversite, esnaf, çiftçi yani tüm kentin aktörlerinin uyum ve dayanışma içerisinde olmasıyla elde edilir. Biz vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve esenliğine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Hayata dair her alanda çok güzel işler yapıyoruz. Bu anlamda iş insanlarımızı çok seviyorum. İş insanı olmak cesaret, kabiliyet işi. İş insanları memleketin kalkınmasına çok büyük katkı sağlıyor. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. - VAN
Son Dakika › Yerel › Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da - Son Dakika
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında 'Sen seçimi al gerisi bende' dediğini belirterek desteğini esirgemediğini ifade etti. Çetinkaya, gençlerin desteğini de göz doldurdu.
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesinde 'tutum belgesini' açıkladı. Belgede, KESK'in emekten yana, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan, özgürlükçü ve ekolojik bir biçimde yeniden yapılanmayı savunduğu belirtildi. Ayrıca, toplumsal yararı esas alan adaylara oy verilmesi gerektiği vurgulandı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan Cengiz Ergün'e tam destek vereceklerini söyledi.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, Türkiye'nin kaybetmesi halinde ekonomide kriz yaşanacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'deki törende Avrupa Birliği'ni ağır ithamlarla suçladı. Orban, Brüksel'i işgalci imparatorluklara benzetti ve Macaristan'ın bağımsızlığını korumak için Brüksel'i ele geçirmekten başka çareleri kalmadığını söyledi. Orban'ın Brüksel'e karşı saldırılarının dozunu arttırmasının nedenleri arasında yaklaşan seçimler ve Brüksel'in Macaristan'a karşı yaptırım paketleri hazırladığı haberleri yer alıyor.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Bahçecik Mahallesi'nde cezaevinin yerine kültür, sanat ve spor alanlarının bulunacağı bir proje hayata geçireceklerini açıkladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Korkutelililer Derneği'nin iftar buluşmasına katıldı. Başkan Böcek, doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşadığını söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'da 5 yılda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladı. Yol bakım çalışmalarından içme suyu şebekesine kadar birçok alanda önemli projeler hayata geçirildi.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, göreve geldikleri 2019 yılında çıraklık dönemi yaşadıklarını ve bu süre zarfında iktidar partisinin belediye başkanı olmanın avantajını kullandıklarını ifade etti. Başkan Yarka, eksikleri daha iyi gördüklerini belirterek, çıraklık döneminin bittiğini ve ustalık döneminin başladığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, Bozüyük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?