Jandarma Kızılay\'a Destek Verdi

Tunceli'de, jandarma, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına gönüllü destek verdi. Çok sayıda askerin kan verdiği kampanyaya ilişkin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, kan bağışının hayat kurtardığı belirtilerek, "Tunceli'nin sağlığı için bir adım attık, sizleri de bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ