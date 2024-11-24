Jandarmadan Öğretmenler Günü Kutlaması

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Aydın'ın Çine ilçesinde öğretmenleri unutmayan jandarma ekipleri, anaokulunda görev yapan öğretmenlerin, gününü kutladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çine Öğretmen Fatma Öz Anaokulu'nu ziyaret etti. "Gelecek Gençlerin, Gençler ise Öğretmenlerin Eseridir" mottosuyla öğretmenler ile bir araya gelen jandarma ekipleri, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyarette öğretmenlerimize karanfil ve Ay-Yıldızlı broş hediye edildi. - AYDIN