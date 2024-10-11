Jandarmadan Petrol Boru Hattında Tatbikat

Jandarma ekipleri petrol boru hattında tatbikat gerçekleştirdi
ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca petrol boru hattında sabotajlara karşı tatbikat gerçekleştirildi.
Erzurum'un Horasan İlçesi Acısu deresi Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru hattında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri BOTAŞ yetkilileriyle birlikte olası saldırı ve petrol sızıntısına karşı alınacak tedbirlerle ilgili tatbikat icra edildi.
Jandarma ekipleri hattın geçtiği bölgelerde stratejik noktalarda alınan tedbirleri kontrol etti, uygulama yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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