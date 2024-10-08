Japon Büyükelçi Niğde\'yi Ziyaret Etti

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'Bir Asırlık Dostluk; Türk- Japon İlişkisi' konulu panele katılmak üzere Niğde'ye gelen Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Niğde'nin tarihi ve doğal güzellikleri ile kente has yemeklerine hayran kaldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in misafiri olarak Tabal Gastronomi Evi'nde Niğde yemeklerini tadan Takahiko, "Hayatımda en güzel Türk yemeğini burada yedim" dedi.

Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bir Asırlık Dostluk; Türk-Japon İlişkisi' konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Niğde'ye geldi. Büyükelçi Takahiko, Niğde ziyareti çerçevesinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i de makamında ziyaret etti. Büyükelçi olarak Niğde'ye ilk kez geldiğini belirten Takahiko, Niğde'yi hem şehircilik hem de tarihi ve doğal güzellikleri açısından beğendiğini vurguladı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyaretin ardından Japon Büyükelçi Katsumata Takahiko'yu, geçmişten günümüze Niğde yöresine has yemeklerin sunulduğu Tabal Gastronomi Evi'nde ağırladı. Davete Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da katıldı. Büyükelçi Takahiko, yemekten sonra yaptığı açıklamada, Niğde Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Tabal Gastronomi Evine ve burada ikram edilen yemeklere hayran kaldığını belirtti. Tabal Gastronomi Evinin mimarisinin yanı sıra şefler tarafından hazırlanan yemeklerin kalitesine vurgu yapan Büyükelçi Takahiko, "Ben daha önce Ankara'da, İstanbul'da çok Türk yemekleri yedim. Ama burada şef hanımefendinin sayesinde hayatımda en güzel Türk yemeğini yemiş bulunuyorum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de hem Niğde Belediyesini hem de Tabal Gastronomi Evini ziyaret ederek, Niğde ve Tabal Gastronomi Evi hakkında güzel düşüncelerini paylaşan Japon Büyükelçisi Katsumata Takahiko'ya teşekkür etti. - NİĞDE