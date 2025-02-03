Japon Yardım Kuruluşu Ashinaga, Türkiye'de Eğitim Fırsatlarını Genişletmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Japon Yardım Kuruluşu Ashinaga, Türkiye'de Eğitim Fırsatlarını Genişletmeyi Hedefliyor

Japon Yardım Kuruluşu Ashinaga, Türkiye\'de Eğitim Fırsatlarını Genişletmeyi Hedefliyor

Japonya merkezli Ashinaga yardım kuruluşu, Kocaeli'de KO-MEK'i ziyaret ederek Türkiye'de eğitim almak isteyen daha fazla öğrenci gönderme planlarını açıkladı. Desteklenen öğrenciler, Türk kültürünü öğrenerek, Japon kültürünü de tanıtma fırsatı buluyor.

03.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:04
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Japon yardım kuruluşu Ashinaga yetkilileri, KO-MEK'i ziyaret ederek daha fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim alması için planlarını açıkladı.

Japonya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Ashinaga'nın yetkilileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarını (KO-MEK) ziyaret etti. Ashinaga tarafından desteklenen öğrencilerden biri olan Ryoko Manabe aracılığıyla KO-MEK'ten haberdar olan Ashinaga yetkilileri, 2026 yılı itibarıyla daha fazla öğrenciyi Türkiye'ye göndererek, KO-MEK eğitimlerinden faydalanmalarını talep ettiklerini ifade etti.

Hem Türk kültürünü öğreniyor hem de Japon kültürünü anlatıyor

Ashinaga tarafından desteklenen öğrencilerden olan Ryoko Manabe, KO-MEK'te eğitim alıyor. Ryoko, Türkiye'de Türk kültürünü araştırıyor ve KO-MEK'in yabancılar için açtığı Türkçe A2 branşında eğitim görüyor. Aynı zamanda, KO-MEK Mimar Sinan Kurs Merkezi'nde usta öğretici Gülser Özcan'ın Japonca derslerine katılarak Japon kültürü ve dilini gönüllü olarak öğrencilere tanıtarak öğrencilerin Japonca konuşma becerilerinin gelişmesine de yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, KO-MEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) kapsamında düzenlenen Japon kültürü derslerine misafir katılımcı olarak katılan Ryoko Manabe, Japon kültürü hakkında detaylı bilgiler aktarıyor.

Japonya merkezli uluslararası yardım kuruluşu Ashinaga, Türkiye ile ilk bağlantısını 1999 Gölcük Depremi sırasında Kocaeli Üniversitesi aracılığıyla kurmuştu. Anne ve babasını kaybetmiş, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere burs sağlayan Ashinaga, bu öğrencilere eğitim, psikolojik ve sosyolojik anlamda destek vererek onların hayata tutunmalarına katkı sağlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japon Yardım Kuruluşu Ashinaga, Türkiye'de Eğitim Fırsatlarını Genişletmeyi Hedefliyor - Son Dakika

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