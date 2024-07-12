Japonlar Elazığ\'da İğne Oyası Öğreniyor

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Türkiye'de 32 yıldır ikamet eden ve iki kitap yazan İkumu Nonaka, Japonya'dan gelen 4 arkadaşıyla birlikte Elazığ'da iğne oyası öğreniyor.

32 sene önce Türkiye'nin Antalya iline yerleşen Japon İkumu Nonaka, Türkiye'nin farklı şehirlerine has el ürünlerine merak saldı. Türkiye'de farklı illeri gezdikten sonra el ürünleri hakkında iki kitap yazan Nonaka, 8 bin 259 kilometre yol katederek Japonya'dan gelen arkadaşlarıyla birlikte Elazığ yöresine ait iğne oyasını öğrenmeye karar verdi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile irtibata geçen Japon arkadaşlar, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde ağırlandı. Burada usta öğretici Fatma Çiftçi'den iğne oyası dersleri alan Japon grup, 4 günlük eğitimin ardından farklı şehirlerin el ürünlerini öğrenmek için yola çıkacak.

Elazığ'da öğrendikleri iğne oyasının kitabını yazacağını aktaran İkumu Nonaka, bu işi ticaret için değil kültür elçisi olarak yaptığını belirterek, Japonya'dan Türkiye'nin farklı illerine başka arkadaşlarını getirip el ürünlerini öğretmek istediklerini aktardı. 32 yıldır Türkiye'nin Antalya ilinde yaşadığını belirten Nonaka, "El sanatları ile uğraşıyorum. Zaten benim el sanatları firmam var. Japonya'da verdiğimiz sergi, konferans ve sergilerde Türkiye'de olan el sanatlarını anlatıyorum. Japonya'dan 4 tane arkadaşımız geldi. Onları alarak Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ne geldik. Arkadaşlarım 20 yıldır iğne oyası ile ilgileniyorlar. Türkiye'nin her yöresinin çok özel iğne oyası çeşitleri var. Biz de bu sefer Elazığ'a gelerek buradaki Elazığ iğne oyasını öğreniyoruz. Her yöre çok farklı. Elazığ oyası düz oya ama ince ve narin olduğu için çok zor oluyor. Biz tanıtım amacıyla buraya geldik. Arkadaşlarımız Japonya'ya döndüklerine burada yaşadıklarını anlatacaklar. Biz bu işi ticaret olarak değil de kültür elçisi olarak yapıyoruz. Orada anlattığımız zaman diğer arkadaşlarımız Türkiye'yi merak edecekler ve buralara gelecekler. Daha önce her yöreye gittik, arkadaşlarla birlikte Elazığ'a ilk defa geldik. Çok memnun kaldık. Ben aynı zamanda bir kitap yazıyorum. Bundan önce iki tane kitap yazdım. Yeni başlayacağım kitapta da Elazığ iğne oyasını yazacağım. Bunun için buraya geldik. İnşallah yakın zamanda kitabımız da çıkacak" dedi.

Japon gruba iğne oyası öğreten usta öğretici Fatma Çiftçi, "İkumu Hanım ile irtibata geçtik. Japonya'dan buraya geleceklerini ve iğne oyasını detaylı öğrenmek istediklerini belirttiler. Örf, töre, adet ve gelenekleriyle beraber misafirlerimizi ağırladık. Örf, töre, adet ve geleneklerimize göre iğne oyası nasıl yapılır, bunları detaylarıyla birlikte öğretmeye çalışıyoruz. Bugün dördüncü günümüz oldu. Etkinliğimiz çok güzel geçiyor. Unutulmaya yüz tutmuş iğne oyamızı Japonya'dan gelen misafirlerimiz ele aldı, biz de bundan sonra devamını getiririz inşallah" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ